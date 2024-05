Công tác PCCC và CNCH được bảo đảm trong 5 ngày nghỉ lễ

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) và các địa phương, công tác PCCC và CNCH trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 tới 1/5) đã được phối hợp thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là tại các khu, điểm du lịch, di tích, danh thắng thu hút đông lượng du khách.

Lực lượng CHCN trên địa bàn TP Sầm Sơn làm việc từ sáng sớm cho tới đêm khuya với công suất và tinh thần trách nhiêm cao nhất, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách đi tắm biển

Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè, đặc biệt là Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024, TP Sầm Sơn đã sớm xây dựng lực lượng CNCH với 65 thành viên được chia thành nhiều tổ, đội, bố trí dọc các bãi tắm. Toàn bộ các thành viên đều đã được tập huấn, cập nhật các kiến thức, kỹ năng về công tác cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là về cứu đuối.

Lượng du khách đổ về các bãi tắm tại TP Sầm Sơn tăng cao đột biến nhưng công tác cứu hộ đã được thực hiện có hiệu quả

So với những năm trước, dịp khai mạc Lễ hội du lịch biển năm nay có số lượng khách tăng cao đột biến do trùng vào kỳ nghỉ lễ 5 ngày. Lượng du khách xuống biển tắm từ chiều ngày 26/4 đến ngày 1/5 rất đông. Hơn nữa, sóng biển dịp này cũng mạnh hơn so với cùng kỳ những năm trước. Đây là yếu tố dẫn đến nguy cơ cao xảy ra tình trạng đuối nước.

Các tổ CNCH được bố trí dọc các bãi tắm tại TP Sầm Sơn, sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra tại các bãi tắm

Ông Dương Đức Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTTTDL TP Sầm Sơn cho biết: Các đội cứu hộ đã được bố trí đầy đủ nhân lực tại các bãi tắm, làm việc với 200-300% công suất, trong đó tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, cảnh báo và luôn sẵn sàng các phương án cứu hộ khi cần thiết. Trên thực tế, các đội cứu hộ trên các bãi biển đã hoạt động hiệu quả, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào cho dù lượng du khách đông, tăng cao đột biến so với cùng kỳ.

TP Sầm Sơn chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực cho công tác CNCH

TP Sầm Sơn đã nỗ lực phát huy sự chủ động tại chỗ, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan để có các phương án cứu hộ với mọi tình huống phát sinh, đột xuất.

Cũng theo thông tin từ Phòng Cánh sát PCCC và CNCH và Công an TP Sầm Sơn, năm nay công tác bảo đảm PCCC và CNCH tại các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ), các nhà hàng, quán ăn, giải khát, cửa hàng bán đồ lưu niệm, các siêu thị, cơ sở dịch vụ, kinh doanh có điều kiện, các chợ... đã được triển khai sớm và chủ động.

Công tác PCCC tại chợ Cột Đỏ (TP Sầm Sơn) được bảo đảm, thuận lợi cho du khách tham quan, mua sắm

Lực lượng chức năng liên ngành của TP Sầm Sơn đã thực hiện nhiều đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC và CNCH, đồng thời tổ chức tuyên truyền, tập huấn, thực hành về kiến thức kỹ năng PCCC và CNCH, củng cố hoạt động của Tổ liên gia an toàn PCCC tại các phường, xã trên địa bàn, bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân và du khách trong 5 ngày nghỉ lễ. Vì vậy, tính đến trưa ngày 1/5, trên địa bàn TP Sầm Sơn không xảy ra vụ cháy và vụ đuối nước nào. Các sự cố liên quan đến du khách tắm biển đã được các đội cứu hộ và các đơn vị thực hiện có hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách.

Đông đảo du khách đến với Thành Nhà Hồ dịp nghỉ lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ, cho dù thời tiết nắng nóng trên 40 độ C, các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh thu hút lượng du khách tăng cao đột biến, trong đó phải kể đến các Khu du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa), Khu du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn), Khu di tích Lam Kinh (Thọ Xuân), Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc), Suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy)... và tại các điểm vui chơi trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC bảo đảm an toàn, phục vụ du khách dịp nghỉ lễ

Theo báo cáo sơ bộ, hầu hết các điểm đến nói trên đều đón số lượng người dân, du khách tăng cao hơn so với cùng kỳ, tuy vậy, công tác bảo đảm PCCC và CNCH đã được thực hiện có hiệu quả.

Du khách dâng hương, tham quan tại Khu di tích Lam Kinh

Các địa phương, đơn vị bên cạnh việc sẵn sàng các phương án còn tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC và CNCH của pháp luật tại các điểm di tích, danh thắng, khu du lịch, khu vực dịch vụ, thương mại, các cơ sở lưu trú, các điểm vui chơi, trung tâm thương mại, siêu thị... để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ hỏa hoạn, tai nạn đuối nước có thể xảy ra, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu vui chơi nghỉ lễ của Nhân dân và du khách.

Công tác bảo đảm PCCC được triển khai thực hiện ở mức cao nhất tại Khu di tích Lam Kinh

Báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27/4 đến 1/5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy, không có thiệt hại về người (lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức chữa cháy 2 vụ cháy phương tiện giao thông; 2 vụ cháy nhà dân khác được lực lượng tại chỗ nhanh chóng dập tắt, thiệt hại không đáng kể). Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức cứu hộ 2 vụ đuối nước, tìm kiếm được 1 thi thể nạn nhân, hiện tại vẫn đang tổ chức công tác tìm kiếm 1 nạn nhân.

Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC tại các siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm trên địa bàn tỉnh được các lực lượng chức năng tăng cường xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ

Công tác PCCC và CNCH tiếp tục được các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện ở mức độ cao nhất trong ngày 1/5 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Những kết quả đáng ghi nhận trên là tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc nghiêm túc, hiệu quả của các ngành, các địa phương trong tỉnh, qua đó tiếp tục thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH trong dịp cao điểm nắng nóng mùa hè năm nay.

Mạnh Cường