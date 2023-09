Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị sản xuất tại doanh nghiệp FDI

Với sự thay đổi mạnh mẽ về xu hướng thị trường và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 buộc các doanh nghiệp phải từng bước cải thiện và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Nhận thức được điều đó, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh đã áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN), hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, nghiên cứu và phát triển đổi mới sáng tạo nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Công nhân Công ty TNHH Giày Kim Việt - Việt Nam, Cụm Công nghiệp thị trấn Nông Cống (Nông Cống) trong ca sản xuất.

Công ty TNHH Giày Kim Việt - Việt Nam (Tập đoàn Xin Long - Trung Quốc) đóng tại Cụm Công nghiệp thị trấn Nông Cống (Nông Cống) đã đầu tư trang thiết bị, máy móc ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động và bán tự động vào sản xuất, góp phần tiết giảm chi phí, hạn chế rủi ro, đồng thời gia tăng sản lượng sản xuất, hỗ trợ đắc lực cho công nhân tạo ra các sản phẩm và không gây lãng phí tài nguyên. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, công ty đã phát huy hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho 9.000 lao động với mức thu nhập trung bình từ 7- 8 triệu đồng/người/tháng.

Để nâng cao chất lượng các sản phẩm, Công ty TNHH Giày Kim Việt đã đầu tư hệ thống máy may lập trình - một trong số các dòng máy may cải tiến công nghệ nổi bật nhất trong ngành hàng sản xuất da giày. Để sử dụng, người thợ chỉ cần cài đặt thông số kỹ thuật chi tiết trên màn hình điều khiển được nối với máy may lập trình chuyên dụng. Sau đó dùng các chi tiết cần may đặt vào trong phần khung điều khiển của kim may và bấm nút. Máy may lập trình setup lệnh tạo nên những đường chỉ may như mong muốn. Máy may lập trình còn may được những chi tiết nhỏ, cần có sự tỉ mỉ chính xác, đường chỉ may phức tạp như đường cong, trang trí đường zích-zắc, các chi tiết đính logo nhãn hiệu cho sản phẩm, nẹp viền cứng cáp hơn. Bên cạnh máy may lập trình, công ty còn đầu tư máy cắt laser với ưu điểm độ cắt chính xác cao của tia laser giúp nâng cao khả năng kiểm soát, các viền cắt được làm khô và sạch. Máy cắt laser giúp tăng tốc độ cắt và cho năng suất vượt trội. Đồng thời, quy trình cắt được điểu khiển tự động bằng máy tính, qua đó tạo ra những vết cắt nhỏ và chính xác và những sản phẩm tạo ra cực kỳ đẹp mắt... Ngoài ra, hệ thống máy scan và in 3D với ưu điểm, mô phỏng chính xác biên dạng 3D của sản phẩm mong muốn; nhanh chóng phục hồi các bộ phận khuôn bị hỏng hóc bằng cách quét lại biên dạng và gia công lại, nhanh chóng tạo mẫu mới... giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian giao hàng, hỗ trợ đắc lực cho công nhân tạo ra các sản phẩm.

Ông Trương Nguy, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Giày Kim Việt cho biết: “Thời gian qua, ngành da giày Việt Nam nói chung và công ty nói riêng phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ đại dịch COVID-19, bất ổn chính trị toàn cầu, khủng hoảng kinh tế, thiên tai... Để duy trì sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, vượt khó thành công, trong quá trình đầu tư vào nhà máy, công ty áp dụng những thành tựu KH&CN, sử dụng máy móc thiết bị tự động, số hóa từng công đoạn sản xuất... giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa sức lao động của công nhân, tăng hiệu quả quá trình hoạt động".

Khu Công nghiệp thị xã Bỉm Sơn hiện có 24 doanh nghiệp FDI, thu hút hàng chục nghìn lao động tại địa phương và các huyện lân cận. Trước sức cạnh tranh của thị trường, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã nói chung cũng như các doanh nghiệp FDI nói riêng đã thích ứng, linh hoạt chuyển đổi mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh bằng việc đẩy nhanh ứng dụng KH&CN, liên kết, liên doanh trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tại Công ty TNHH Seil M-Tech Vina, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn) là đơn vị có vốn đầu tư từ chủ doanh nghiệp người Hàn Quốc. Công ty chuyên sản xuất lắp ráp linh kiện phụ tùng ô tô gồm: Các loại ghế xe, khung ghế xe, bộ phận ghế xe, tựa đầu, tựa tay, bọc đệm các bộ phận trong xe. Để đáp ứng yêu cầu chất lượng của các nhà sản xuất ô tô và tiêu chuẩn xuất khẩu, nhà máy áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949, ISO 9001:2015. Chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ trên từng công đoạn bằng các thiết bị kiểm tra hiện đại nhập khẩu từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt, công ty không ngừng cải tiến hoạt động sản xuất theo hướng nâng cao tỷ lệ cơ khí hóa, tự động hóa bằng các sáng kiến, giải pháp hữu ích do cán bộ, công nhân, lao động của công ty tự nghiên cứu, ứng dụng, góp phần tăng năng suất lao động, tạo ra các sản phẩm mới chất lượng cao, tiêu tốn ít năng lượng, thân thiện với môi trường. Nhờ ứng dụng KH&CN trong sản xuất nên hiệu suất công việc tăng từ 35% - 70% (tùy công đoạn).

Thanh Hóa hiện có 35 doanh nghiệp FDI đầu tư trên các lĩnh vực: nhiệt điện, dầu khí, dệt may, giày da... Hiện nay, các doanh nghiệp FDI đã giải quyết việc làm cho gần 160.000 lao động với mức lương trung bình khoảng 6,4 triệu đồng/người/tháng. Trước sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và lạm phát toàn cầu thì việc nâng hiệu suất, giảm chi phí được các doanh nghiệp hết sức coi trọng. Cùng với thường xuyên nghiên cứu đánh giá xu thế để thay đổi phương thức sản xuất, bán hàng, marketing phù hợp, việc ứng dụng KH&CN là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Trường Giang