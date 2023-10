Có nên tạo mã QR Code miễn phí tại AhaQR hay không?

Mã QR Code đã không còn là cụm từ xa lạ trong xã hội hiện đại ngày nay. Việc tạo mã QR Code cũng được nhiều người dùng quan tâm. Vậy có nên tạo mã QR Code miễn phí tại AhaQR hay không? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm những thông tin hữu ích.

Mã QR Code sở hữu ưu thế gì so với mã vạch truyền thống?

Mã QR Code là mã vạch hai chiều hay còn được gọi là mã phản hồi nhanh được dùng để mã hoá các thông tin tối đa lên đến vài trăm ký tự thành một pixel đen trắng. Người dùng thông qua đó có thể giải mã các QR code bằng điện thoại thông minh qua các ứng dụng có sẵn trên app store của iOs hay Android... Mã QR Code được tạo tại Ahaqr.com cho phép quét và đọc mã nhanh hơn các thiết bị máy đọc.

So với mã vạch truyền thống QR Code đảm bảo lượng thông tin được truyền tải nhiều hơn và hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp muốn truyền tải thông điệp đến khách hàng. Kích thước của mã QR Code chiếm ít không gian hơn do đó khi in trên sản phẩm sẽ nhỏ gọn và đảm bảo tính thẩm mỹ tốt hơn. Người dùng thường đặt QR Code để quét mã và truy xuất thông tin về nơi sản xuất, thành phần...

Cùng với đó việc thanh toán online cũng trở nên thuận tiện hơn với mã QR Code. Bên cạnh đó QR Code cũng có thể được dùng để trao đổi thông tin cũng như phương thức liên lạc. Chỉ cần quét mã là bạn đã có thể xem giới thiệu doanh nghiệp hoặc số điện thoại của người nào đó.

Tính năng nổi bật khi tạo mã QR Code tại AhaQR

Ahaqr.com được biết đến là nơi tạo mã QR miễn phí và đơn giản được đông đảo khách hàng ưu tiên lựa chọn. Người dùng cần phải xác định rõ tạo QR Code với mục đích gì để chọn template cho phù hợp nhất. AhaQR cung cấp cho khách hàng đa dạng các tính năng khi tạo QR Code có thể kể đến như: SMS, Email, Vcard, Coupon, Web... hay chỉ đơn giản là một đoạn văn bản bình thường.

Một số tính năng khi tạo QR Code:

- Mã QR Web: bạn có thể gán mã QR URL cho mỗi bài đăng và danh mục trên blog. Người dùng có thể sử dụng mã QR này khi muốn chia sẻ bài đăng trên blog. Đây là cách hữu hiệu tăng lưu lượng truy cập vào website của bạn.

- Mã QR Email: cung cấp cho người dùng tùy chọn nhúng địa chỉ email đầy đủ của họ vào mã QR.

- Mã QR SMS: là mã vạch ma trận hai chiều tiên tiến có thể lưu trữ thông tin. Người dùng có thể truy cập bằng cách quét bằng điện thoại thông minh thông qua camera hoặc ứng dụng quét mã QR

- Mã QR Vcard: người dùng hoàn toàn có thể đưa mã QR vào danh thiếp của mình để chúng được tối ưu hơn. Sau khi thực hiện quét mã QR người dùng có thể lưu ngay thông tin trên thiết bị di động một cách thuận tiện hơn

Khi đã chọn được template bạn cần điền những thông tin tương ứng được yêu cầu tại đây và bấm nút Download để tải về. Công cụ tạo mã QR Code hoàn toàn miễn phí và sẽ mãi mãi như vậy. Chắc chắn tạo mã QR Code tại AhaQR sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm hoàn hảo nhất.

Nên tạo mã QR Code miễn phí tại AhaQR không?

AhaQR ra đời đã và đang đáp ứng nhu cầu tạo mã QR Code ngày càng cao trên thị trường hiện nay. Đến với AhaQR người dùng sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng các mẫu thiết kế mã QR Code khác nhau. Bạn có thể dễ dàng đổi mẫu, chọn AI hay hình dạng của mã QR. Bên cạnh đó việc chèn logo cũng trở nên vô cùng đơn giản chỉ cần bạn có sẵn logo doanh nghiệp và upload lên trong lúc tạo mã QR: xem thêm .

Người dùng khi tạo mã QR có thể tuỳ chọn những hiệu ứng màu sắc nổi bật cho riêng từng phong cách. Đặc biệt hơn AhaQR sở hữu những hiệu ứng hình dạng đa ngành nghề cho khách hàng tham khảo. Việc tạo mã QR sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết khi bạn lựa chọn AhaQR. Cùng với đó AhaQR còn đang cung cấp gói vĩnh viễn nâng cấp một lần để sử dụng trọn đời cho khách hàng. Nếu có nhu cầu tạo mã QR Code miễn phí bạn có thể truy cập ngay địa chỉ bên dưới đây:

Website: https://ahaqr.com/

