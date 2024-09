Công bố tình huống khẩn cấp sự cố hư hỏng cống Nổ Thôn tại K26+711 tuyến đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc

Hiện nay, tình hình mưa, lũ đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, sự cố lùng mang tường cánh hạ lưu cống Nổ Thôn có nguy cơ rất cao gây mất an toàn, mất ổn định cho tuyến đê tả sông Mã đoạn qua khu vực này, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về công bố tình huống khẩn cấp sự cố hư hỏng cống Nổ Thôn tại K26+711 tuyến đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc và Trung Trung bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ ngày 21/9 đến ngày 23/9/2024 khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Các sông trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một đợt lũ.

Do chịu ảnh hưởng của mưa lớn và lũ trên sông Mã, cống Nổ Thôn tại K26+711 tuyến đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc đã xảy ra sự cố lùng mang tường cánh hạ lưu cống (phía sông); sự cố đã tạo ra một lỗ sâu có đường kính khoảng 70cm, chiều sâu khoảng 2m. Khi nước sông Mã dâng cao, nước từ vị trí bị lồng mang đã thấm qua và chảy ngược vào thượng lưu cống ra phía đồng. Đây là vị trí công trình đã có diễn biến hư hỏng từ những năm trước, năm 2024 đã được UBND huyện Vĩnh Lộc xây dựng phương án trọng điểm phòng, chống lụt bão cấp huyện.

Hiện nay, tình hình mưa, lũ đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, sự cố lùng mang tường cánh hạ lưu cống Nổ Thôn có nguy cơ rất cao gây mất an toàn, mất ổn định cho tuyến đê tả sông Mã đoạn qua khu vực này, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Về các biện pháp cần áp dụng ngay để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Lộc thực hiện các biện pháp cảnh báo, cắm biển báo sự cố công trình, phân luồng giao thông, ngăn cấm xe cơ giới chạy trên đê qua khu vực xảy ra sự cố. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sự cố công trình và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra; đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động các biện pháp ứng phó. Khẩn trương triển khai trên thực tế phương án bảo vệ trọng điểm phòng, chống lụt bão công trình đã được xây dựng, phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đê tả sông Mã; đặc biệt là sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân, cơ quan, công sở bị ảnh hưởng khi có tình huống xảy ra; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sự cố bảo đảm an toàn cho tuyến đê.

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Vĩnh Lộc trong việc theo dõi diễn biến sự cố, hướng dẫn tổ chức xử lý các tình huống phát sinh (nếu có) ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế sự cố phát triển thêm. Thường xuyên cập nhật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình diễn biến và tiến độ khắc phục xử lý sự cố.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp trên để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Về các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý sự cố hư hỏng cống Nổ Thôn, đảm bảo ổn định lâu dài, theo đúng quy định của pháp luật.

TS (Nguồn: UBND tỉnh Thanh Hóa)