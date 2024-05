Công an Thanh Hóa triển khai phương án bảo đảm ANTT cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối mai (5/5), tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) sẽ diễn ra điểm cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là một trong 5 điểm cầu truyền hình trực tiếp của cả nước, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các lực lượng triển khai phương án bảo đảm ANTT điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng này, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an TP Thanh Hóa và các phòng nghiệp vụ chủ động xây dựng phương án, kế hoạch triển khai toàn diện các biện pháp công tác bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng và phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Thanh Hóa và các tầng lớp Nhân dân tham dự tại điểm cầu truyền hình trực tiếp.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 561 CBCS các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa chia làm 58 tổ, chốt công tác để bảo đảm ANTT và phân luồng, phân tuyến bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn TP Thanh Hóa và các địa bàn giáp ranh nói chung nơi diễn ra điểm cầu truyền hình trực tiếp nói riêng.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Công an Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và huy động lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể, huy động tối đa lực lượng để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ kỷ niệm. Chúng tôi đã thành lập và bố trí các tổ, chốt công tác và có phương án cụ thể với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho điểm cầu truyền hình trực tiếp. Qua đó cũng thể hiện trách nhiệm, niềm tự hào và tri ân sâu sắc của CBCS Công an Thanh Hóa đối với thế hệ cha, anh đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc".

Xác định các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng nên các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa đã đặc biệt chú trọng đến việc triển khai phương án bảo đảm ANTT tại khu vực điểm cầu truyền hình trực tiếp.

Tại buổi triển khai phương án này, sau khi nghe lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa và các phòng chức năng triển khai các nhiệm vụ được phân công, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã khẳng định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Do đó các đơn vị, lực lượng tham gia phương án cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát tình hình thực tế để chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh, tuyệt đối không được để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT.

Các lực lượng triển khai phương án bảo đảm ANTT tại khu vực Quảng trường Lam Sơn

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS phải giữ vững tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử, chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và cơ quan chức năng bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống các thông tin xấu độc trên không gian mạng; tuyên truyền, cảnh báo, nhắc nhở người dân đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân bảo đảm ANTT trước, trong và sau thời gian tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp.

Riêng đối với phương án bảo đảm trật tự ATGT, lực lượng CSGT sẽ bố trí lực lượng, phương tiện để tổ chức hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn cho đại biểu và Nhân dân tham dự điểm cầu truyền hình trực tiếp với phương châm an ninh, an toàn là nền tảng để góp phần vào thành công của điểm cầu truyền hình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Thanh Hóa.

Thái Thanh (Công an tỉnh)