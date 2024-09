Công an các huyện, thị xã, thành phố thường trực 100% quân số ứng phó với bão số 3

Thực hiện Công điện của Bộ Công an và UBND tỉnh về chủ động ứng phó với diễn biến của siêu bão số 3 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có Điện chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão và tình hình mưa lũ, tập trung chỉ đạo và triển khai các phương án phòng, chống siêu bão, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do siêu bão gây ra.

Lực lượng CSGT đường thủy tuyên truyền, hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền

Theo đó, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thường trực 100% quân số; các phòng thuộc Công an tỉnh thường trực 50% quân số, 50% quân số còn lại ứng trực để sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống do bão gây ra. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát các phương án phòng chống lụt bão; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện ô tô, tàu xuồng; vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, xăng dầu, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng chống và ứng cứu khi có bão lụt theo phương án điều động của Công an tỉnh và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh.

Công an huyện Hậu Lộc phối hợp với lực lượng Biên phòng giúp dân sơ tán tài sản.

Các đơn vị duy trì chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến, chủ động theo dõi diễn biến, tình hình của cơn bão và chỉ đạo của Giám đốc để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Phối hợp với các lực lượng Quân đội, Biên phòng, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp... tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời dân đề phòng ngập úng tại một số địa bàn trọng yếu, lở đất, lũ ống, lũ quét ở khu vực miền núi; tập trung triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm, phòng ngừa các loại tội phạm hình sự lợi dụng mưa bão để trộm cắp, phá hoại tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các phương án phân luồng, phân tuyến, bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến giao thông trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý những điểm ùn tắc, sạt lở do mưa bão gây ra.

Quốc Hương