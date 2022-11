Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Thanh Hóa cao so với trung bình cả nước

Thanh Hóa là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, với địa hình đa dạng trải dài từ vùng biển đến vùng núi cao. Cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đến nay lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị đã đạt được những thành quả rõ nét.

Diện mạo đô thị TP Thanh Hóa đang đổi thay từng ngày.

Cụ thể, có 23 huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện, đạt 100%; các đô thị thành phố, thị xã, thị trấn đều được phê duyệt quy hoạch chung, đạt 100% với chất lượng đồ án quy hoạch ngày càng được nâng cao, làm cơ sở để quản lý quy hoạch, kế hoạch hóa đầu tư. Đây còn là công cụ để quản lý quá trình phát triển đô thị, nông thôn, nhất là vấn đề phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu thực tiễn, thu hút nhiều dự án đầu tư.

Đô thị thị trấn Thọ Xuân (Thọ Xuân) hôm nay.

Với sự phấn đấu, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đã có những phát triển vượt bậc. Đến thời điểm hiện nay, hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa có 34 đô thị, gồm 1 đô thị loại I, 2 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV, 30 đô thị loại V, với tỷ lệ đô thị hóa đạt 36%, tăng hơn 25,6% so với năm 2010. Như vậy, trong hơn 10 năm qua, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Thanh Hóa là cao so với trung bình cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước năm 2021 đạt khoảng 40,4%, tăng hơn khoảng 9,9% so với năm 2010. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng đô thị được cải thiện rõ rệt, nhiều đô thị mới, quy mô lớn được thành lập với những công trình kiến trúc hiện đại, diện mạo đô thị đang dần khởi sắc.

Hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa gắn liền với đô thị hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo động lực tăng trưởng vùng và địa phương.

Trần Thanh