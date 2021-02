Triển khai thực hiện các dự án tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Mục đích nhằm xác định rõ các nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan; mốc thời gian hoàn thành công việc trong triển khai thực hiện các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời phân công nhiệm vụ theo dõi các dự án cụ thể để Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020; Phân công các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tạo sự chủ động và nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án.

Đối với các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương ký cam kết về giải phóng mặt bằng với chủ đầu tư các dự án, trong đó quy định rõ trách nhiệm thực hiện giải phóng mặt bằng của các bên, xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp với tiến độ triển khai dự án; lập kế hoạch cụ thể về điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và bố trí tái định cư cho từng dự án cụ thể; tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo dự án về tiến độ, kết quả giải phóng mặt bằng và các kiến nghị, đề xuất (nếu có); đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo theo quy định; Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn do đơn vị mình quản lý (bao gồm các dự án do nhà nước thu hồi đất và các dự án do nhà đầu tư tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng) và chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 12-6-2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Tại hội nghị, có 34 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ USD.

Xem kế hoạch tại ĐÂY.

BĐT