Đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho doanh nghiệp và người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh

Mở rộng chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp gắn với nâng cao chất lượng tín dụng Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa đã thường xuyên chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng (TCTD) tích cực tham gia chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các cấp, hiệp hội doanh nghiệp... để kịp thời nắm bắt, đáp ứng nhu cầu về vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với các đối tượng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX. Đồng thời, chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng vay vốn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, HTX, tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đúng quy định pháp luật. Để chương trình được triển khai sâu rộng, NHNN Thanh Hóa cũng chỉ đạo các TCTD chủ động tìm kiếm, tổ chức ký kết cho vay vốn ưu đãi khách hàng, tùy theo điều kiện, mở rộng đến cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu vay phù hợp mục tiêu chương trình. Thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, ngày càng có nhiều doanh nghiệp được tiếp cận chính sách tháo gỡ khó khăn của NHNN và Chính phủ. Để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ - ngân hàng trên địa bàn tỉnh, NHNN Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các chi nhánh TCTD tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp với các sở, ban, ngành để nắm bắt nhu cầu vốn vay của doanh nghiệp; tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ, NHNN Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn vay. Tống Văn Ánh Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và người dân góp phần đưa Nghị quyết 11 của Chính phủ vào thực tiễn cuộc sống hiệu quả Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Vì vậy, việc giải ngân nguồn vốn góp phần phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân đang được Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) thực hiện một cách cấp bách. Từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động giải ngân các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục tăng khá, dư nợ đến 31-3 đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm, với 247.000 lượt hộ nghèo đang vay vốn. Đặc biệt, ngày 30-1-2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP (NQ 11) về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo NQ 11, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022-2023), gồm: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030... Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và NHCSXH Việt Nam, NHCSXH Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách ưu đãi đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân; đồng thời, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát nhu cầu vay vốn, từ đó tổng hợp và trình NHCSXH Việt Nam làm căn cứ phân bổ nguồn vốn cho địa phương. Hướng dẫn lập hồ sơ, kịp thời triển khai cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, bảo đảm tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước. Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022 là dịp để NHCSXH Thanh Hóa đẩy mạnh công tác kết nối, tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên, người lao động và Nhân dân biết, tổ chức thực hiện và giám sát, qua đó, sẽ đưa các chương trình tín dụng chính sách mới của Chính phủ vào thực tiễn cuộc sống hiệu quả. Lê Hữu Quyền, Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa Vietcombank Thanh Hóa sẵn sàng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp Thời gian qua, Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Thanh Hóa (Vietcombank Thanh Hóa) đã tích cực đồng hành với khách hàng, chủ động rà soát, đánh giá các phương án sản xuất, kinh doanh, cân đối tài chính, dòng tiền để tư vấn, hỗ trợ phù hợp cho khách hàng. Một loạt các chương trình hỗ trợ lãi suất của ngân hàng được áp dụng trên nền tảng công nghệ tự động nên rất nhanh chóng và kịp thời. Hiện nay, nguồn vốn của Vietcombank Thanh Hóa khá dồi dào, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp (DN). Vietcombank Thanh Hóa sẵn sàng chia sẻ khó khăn, đồng hành với sự phát triển của DN. Dù vậy, để dòng vốn tới DN thuận lợi, DN muốn tiếp cận được nguồn vốn vay thì phải chứng minh được ảnh hưởng, thiệt hại bởi dịch bệnh, để phía ngân hàng xem xét hỗ trợ. Bên cạnh đó, để ngân hàng xét cho vay, tài sản bảo đảm không phải là điều kiện hàng đầu mà trước hết DN phải tạo được chữ tín. Điều này có nghĩa là DN phải cho ngân hàng thấy được phương án quản trị kinh doanh để bảo đảm an toàn nguồn vốn cho vay của ngân hàng. Thông qua hội nghị kết nối ngân hàng - DN và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022, với những ý kiến, đề xuất thiết thực, ngân hàng sẽ nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của DN, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, để cùng phối hợp giải quyết, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển hoạt động tín dụng phù hợp. Trong điều kiện kinh tế năm 2022 vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19, Vietcombank Thanh Hóa tiếp tục cam kết đẩy mạnh hoạt động kết nối ngân hàng - DN, người dân bằng các biện pháp, hình thức thiết thực, phù hợp để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng khôi phục, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, giảm tối đa việc phải đến giao dịch trực tiếp tại ngân hàng, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trịnh Ngọc An, Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa Khơi thông nguồn vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh Với mong muốn đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp (DN) và người dân, để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Thanh Hóa (ACB Thanh Hóa) đã kịp thời triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm phí dịch vụ và lãi vay, cho vay mới với lãi suất ưu đãi cho hàng trăm khách hàng với số tiền hỗ trợ lên tới hàng chục tỷ đồng. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và DN vẫn còn nhiều khó khăn, ngay từ những ngày đầu năm 2022, ACB Thanh Hóa đã dành nguồn vốn lên tới 5.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 4,5% - 5,5%/năm và 2%/năm đối với USD dành cho khách hàng DN, nhất là các DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Hoạt động tín dụng của ACB Thanh Hóa tiếp tục được chú trọng đầu tư cho nhóm khách hàng DN nhỏ và vừa, DN siêu nhỏ với quy mô tín dụng lên tới hơn 1.000 tỷ đồng chiếm gần 30% tổng dư nợ của toàn chi nhánh. Các gói cho vay được thiết kế linh hoạt phù hợp với dòng tiền và khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó giúp khách hàng có thể thích ứng tốt nhất với tình hình kinh doanh hiện nay. Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân, nhằm khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - DN và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022, ACB Thanh Hóa kỳ vọng hội nghị sẽ là một trong những “cú hích” giúp DN và người dân có nhu cầu vay vốn được tháo gỡ những “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn vốn, tạo điều kiện cho DN, người dân tiếp cận nhanh nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua chương trình này, ACB Thanh Hóa cam kết tiếp tục đồng hành, luôn sát cánh cùng cộng đồng DN để cải thiện hiệu quả hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Sơn Hải Giám đốc Vùng Nam Hà Nội - Ngân hàng Á Châu