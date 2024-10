Chuyển đổi số ngân hàng đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội

Chuyển đổi số hướng tới tương lai tài chính toàn diện, hiện đại Bà Bùi Thị Thu Nga, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hoá Chuyển đổi số (CĐS) trong ngành Ngân hàng không chỉ là một xu hướng mà còn là một bước tiến quan trọng hướng tới tương lai tài chính hiện đại và linh hoạt. Trên cơ sở bám sát định hướng, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Ngân hàng Thanh Hóa đã tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy CĐS trên địa bàn. NHNN Thanh Hóa đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch CĐS, Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt của ngành, của tỉnh, sớm đạt được các mục tiêu đề ra. Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tăng cường nguồn lực cho CĐS, nâng cấp phát triển hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cung ứng đa dạng các sản phẩm dịch vụ số tiện ích, chi phí hợp lý cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện tốt mục tiêu mở rộng kết nối, phát triển hệ sinh thái số; tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn bảo mật trong quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các đơn vị trong toàn ngành cũng đã tích cực phối hợp với sở, ngành tỉnh đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, chi trả an sinh xã hội... Có thể nói, NHNN đã chỉ đạo quyết liệt công tác CĐS nhằm chuyển đổi hầu hết các hoạt động quản lý, dịch vụ ngân hàng sang môi trường số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Khẳng định sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của ngành Ngân hàng trong đẩy mạnh CĐS quốc gia. Thời gian tới, ngành Ngân hàng Thanh Hóa tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thúc đẩy CĐS quốc gia nói chung, CĐS ngành ngân hàng nói riêng một cách thực chất, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế. NHNN Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng đầu tư nâng cấp hạ tầng, sản phẩm dịch vụ, thúc đẩy hoạt động thanh toán số, tài chính toàn diện; triển khai áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đối số, nâng cao kỹ năng cho người dân, doanh nghiệp trong sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng trên kênh số an toàn, hiệu quả. Qua đó, góp phần tích cực hiện thực hóa các mục tiêu tại Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh. Nâng cao trải nghiệm và gia tăng sự hài lòng của khách hàng Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa Với mục tiêu hướng đến ngân hàng số, đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã tập trung phát triển, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin gắn với phát triển nguồn nhân lực. Agribank Nam Thanh Hóa đã và đang phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, bảo đảm an toàn, bảo mật, nâng cao trải nghiệm và gia tăng sự hài lòng của khách hàng, thực hiện tốt nội dung thanh toán thẻ và ngân hàng điện tử đến người dùng. Tính đến hết tháng 9/2024, Agribank Nam Thanh Hóa đã đầu tư 18 máy ATM, 5 máy CDM (Autobank - ngân hàng tự động). Cùng với đó, đơn vị đã phát triển hàng nghìn điểm QR-Code và POS, hầu hết khách hàng là hộ kinh doanh có tài khoản của Agribank được trang bị mã VietQR miễn phí. Thông qua các điểm chấp nhận thanh toán, mã QR khách hàng sử dụng tài khoản và thẻ ATM, sử dụng dịch vụ Agribank E-Mobile Banking, eBanking để thực hiện thanh toán, nhanh chóng, thuận lợi. Ngân hàng liên tục ra quân phủ sóng rộng rãi các sản phẩm thanh toán hiện đại, hỗ trợ các dịch vụ thẻ trên địa bàn huyện, thị xã, thị trấn với các giao dịch thuộc lĩnh vực dịch vụ công, như: thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, học phí, viện phí, thanh toán vật tư nông nghiệp đầu vào, thanh toán nông sản đầu ra của khách hàng hộ sản xuất, cá nhân... Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hoá triển khai nhiều sản phẩm thẻ tiện ích đến khách hàng. Sản phẩm Thẻ Lộc Việt Agribank tích hợp hai ứng dụng thẻ “ghi nợ” và “tín dụng” trên cùng một con chip với đầy đủ các tính năng của thẻ ghi nợ nội địa cũng như thẻ tín dụng nội địa hạng chuẩn, giúp khách hàng tiện lợi hơn khi thanh toán, bảo mật cao nhờ công nghệ thẻ chip hiện đại. Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hoá mở rộng kết nối, ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác là các trường học, bệnh viện trên địa bàn. Hiện đơn vị đã ký kết thoả thuận hợp tác thu hộ học phí với gần 100 trường học và đang tiếp tục tiếp cận vận động và thương thảo ký hợp đồng với các trường học khác trên địa bàn, tạo thuận lợi cho việc thanh toán học phí đối với học sinh các cấp trên địa bàn, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt. Agribank Nam Thanh Hoá triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, như: Agribank Plus, eBanking. Khi đưa vào triển khai các ứng dụng được đông đảo khách hàng tin dùng, như: Mở tài khoản trực tuyến eKYC, thẻ phi vật lý, thẻ chip không tiếp xúc, mã PIN điện tử ePIN, thanh toán bằng mã VietQR, ATM đa chức năng (CDM) với chức năng nạp tiền tự động và gửi tiền trực tuyến... Tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành, tác nghiệp Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Vietinbank Thanh Hóa Là một trong những ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, trong quá trình xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (Vietinbank Thanh Hóa) luôn tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành, tác nghiệp, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và kết hợp với các đối tác xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, linh hoạt phù hợp với xu thế mới trên thị trường. Vietinbak Thanh Hóa đã tích cực, chủ động triển khai và truyền thông đến khách hàng sử dụng các dịch vụ số, đẩy mạnh giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử như: IPay, eFast, phát triển mã QR, lắp các thiết bị thanh toán POS tại các cửa hàng, siêu thị; tự động hóa quy trình robotic (RPA); điện toán đám mây; trí tuệ nhân tạo trong nhiều hoạt động giao dịch. Qua đó, đem lại những sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại và tốt nhất cho khách hàng, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Tính đến hết tháng 9/2024, trên các nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của VietinBank Thanh Hóa liên tục ghi nhận kết quả tích cực. Hiện chi nhánh đã có 26 máy ATM và hàng trăm máy POS được lắp đặt ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Triển khai tốt các chương trình ứng dụng như VietinBank eFAST đối với khách hàng doanh nghiệp và VietinBank iPay Mobile dành cho khách hàng cá nhân. VietinBank IPay Mobile không chỉ là ứng dụng ngân hàng số mà còn là hệ sinh thái số, kết nối với hơn 2.400 nhà cung cấp dịch vụ, phục vụ mọi nhu cầu đời sống hằng ngày của khách hàng. Đối với khách hàng doanh nghiệp đã ứng dụng VietinBank eFAST với hơn 130 tính năng, Chi nhánh cũng đã triển khai sản phẩm giải ngân online và phát hành bảo lãnh online trên kênh eFAST cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân có hạn mức sản xuất, kinh doanh, cắt giảm nhiều hồ sơ, chứng từ, thủ tục hành chính. Với triết lý hoạt động “khách hàng làm trung tâm”, VietinBank Thanh Hóa sẵn sàng chinh phục và quyết tâm thực hiện thành công công tác chuyển đổi số tại Chi nhánh thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, làm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử của VietinBank. Đồng thời tiếp tục đưa gói sản phẩm, phương thức thanh toán tiện lợi an toàn và nhiều ưu đãi đến với đông đảo hộ kinh doanh tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Với nhiệm vụ được giao, chi nhánh sẽ nỗ lực, cố gắng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ hơn nữa trong quá trình chuyển đổi số, vừa bảo đảm số hóa ngân hàng và an ninh, an toàn thông tin, vừa tích cực đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh phát kinh tế - xã hội tại địa phương. Đổi mới để bắt kịp nhu cầu và xu hướng của thị trường Bà Phạm Thị Thảo, Phó Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa Xác định công nghệ và số hóa là những yếu tố then chốt, quyết định việc duy trì năng lực cạnh tranh, Vietcombank Thanh Hóa đã liên tục cập nhật, đổi mới để bắt kịp nhu cầu và xu hướng của thị trường. Bằng năng lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ, Vietcombank Thanh Hóa đã đạt được những thành quả nhất định trong công cuộc chuyển đổi số theo Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Các sản phẩm dịch vụ số của Vietcombank không chỉ gia tăng tiện ích, trải nghiệm cho khách hàng mà còn góp phần phát triển bền vững dựa trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến trong quản trị điều hành và cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hướng tự động hóa quy trình, tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, doanh số sử dụng và chi tiêu thẻ. Hiện chi nhánh đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt với rất nhiều đối tác là trường học, bệnh viện, UBND các thành phố, huyện, thị trên địa bàn, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Cục Hải quan... Theo đó, Vietcombank cung cấp các dịch vụ thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia, giải pháp thanh toán bằng QR Code, thẻ... Các dịch vụ số của Vietcombank ngày càng được nâng cấp, đa dạng hóa. Nhằm nâng cao trải nghiệm số hướng đến cả đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, Vietcombank đã lần lượt triển khai các dịch vụ Ngân hàng số, cụ thể như dịch vụ Ngân hàng số Vietcombank Digibank (dành cho khách hàng cá nhân); mở tài khoản trực tuyến xác thực bằng eKYC; dịch vụ Ngân hàng số Vietcombank Digibiz (dành cho khách hàng tổ chức). Nhiều nghiệp vụ tại Vietcombank đã được số hóa 100%, như: mở và sử dụng tài khoản thanh toán; phát hành thẻ ngân hàng; chuyển tiền, thanh toán tiền điện, tiền nước...; rút tiền mặt tại máy ATM không cần thẻ; gửi và tất toán sổ tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn; trả nợ tiền vay; kết nối các ví điện tử; tra soát online;... Cùng với việc mang các sản phẩm số hóa đến khách hàng, Vietcombank luôn tăng cường các biện pháp an ninh, an toàn, bảo mật thông tin. Khách hàng sử dụng dịch vụ được cán bộ tư vấn kỹ các biện pháp bảo mật giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ Vietcombank. Dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa, toàn thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách Hội sở chính đề ra và các chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của Vietcombank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung.