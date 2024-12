Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở

Thời gian qua, huyện Thường Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho Nhân dân, nhất là những địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Phòng Tư pháp, Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân phối hợp với Trường THPT Thường Xuân 3 tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho học sinh.

Xuân Lộc là một trong những xã khó khăn của huyện Thường Xuân nên nhận thức của Nhân dân về pháp luật còn nhiều hạn chế. Để giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ngay từ đầu năm UBND xã chủ động triển khai kế hoạch TTPBGDPL trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật; hội nghị triển khai, lồng ghép trong các cuộc họp thôn; các buổi sinh hoạt đoàn, hội, tổ hòa giải ở cơ sở; đối thoại và hoạt động tiếp dân; phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền miệng, tuyên truyền lưu động; phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn; trên cổng thông tin của xã. Nội dung TTPBGDPL được tập trung giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp một cách ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ.

Năm 2024, UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, công an xã, kiểm lâm địa bàn tổ chức 5 hội nghị TTPBGDPL với hơn 514 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tại các hội nghị tập trung vào Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai, Luật Tài nguyên và Môi trường, Luật Hôn nhân và Gia đình, lĩnh vực an ninh trật tự, tư pháp... Với việc lựa chọn nội dung phù hợp, truyền đạt dễ hiểu, gần gũi với bà con, hoạt động TTPBGDPL ở xã Xuân Lộc đã được đông đảo Nhân dân hưởng ứng, tiếp thu. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, người dân yên tâm, tích cực lao động sản xuất, đồng lòng cùng với chính quyền địa phương phòng, chống các loại tội phạm, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Công tác TTPBGDPL có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Vì vậy, hằng năm huyện Thường Xuân đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác TTPBGDPL, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác TTPBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Trọng tâm là hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức TTPBGDPL, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Trưởng Phòng Tư pháp huyện Thường Xuân Lò Văn Thành cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Đồn Biên phòng Bát Mọt và các xã, thị trấn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến quần chúng Nhân dân. Trong năm 2024, huyện đã tổ chức được 10 hội nghị TTPBGDPL, với hàng nghìn lượt người tham gia.

Cùng với đó, Phòng Tư pháp huyện thường xuyên tổ chức tư vấn pháp luật ngay tại cơ sở cho Nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt tại các địa phương đang thực hiện các dự án có liên quan đến giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Các trường THPT phối hợp với Huyện đoàn, cơ quan chức năng tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề pháp luật cho giáo viên và học sinh; triển khai chương trình giáo dục pháp luật lồng ghép với môn học giáo dục công dân. Song song với đó, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn 126 tổ hòa giải cơ sở với 744 hòa giải viên. Năm 2024, trên địa bàn huyện đã tổ chức hòa giải thành 118/139 vụ việc; hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá ra quyết định công nhận 7 xã và 1 thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Thời gian tới, huyện Thường Xuân sẽ tiếp tục đổi mới hình thức TTPBGDPL giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật, nhằm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến