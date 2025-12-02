Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm, tặng quà cho học sinh, người dân các xã thuộc vùng huyện Mường Lát cũ

Sáng 02/12, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra, thăm, tặng quà tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý (xã Trung Lý), khu tái định cư bản Chim (xã Nhi Sơn) và dự án kè chống sạt lở suối Pong (Mường Lát).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý.

Cùng đi có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Tại xã Trung Lý, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm, động viên và tặng quà cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý.

Qua kiểm tra thực tế tình trạng sạt lở đất do mưa lũ gây ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị ngành chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục sự cố theo yêu cầu đặt ra tại Quyết định số 4009/QĐ-UBND, ngày 7/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Quá trình thực hiện phải bảo đảm an toàn về chất lượng công trình cũng như các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Tặng quà cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh động viên mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua “dạy tốt, học tốt”. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, động viên các hộ dân tại Khu tái định cư bản Chim, xã Nhi Sơn. Đây là khu tái định cư của 52 hộ dân thuộc khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đến thăm, động viên cán bộ, Nhân dân Khu tái định cư bản Chim, xã Nhi Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã thăm hỏi điều kiện ăn ở, sinh hoạt, đời sống và sản xuất của bà con sau khi đến nơi ở mới; động viên bà con tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm, chăm lo đến việc học tập của con cháu. Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, hăng hái lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trò chuyện, động viên cán bộ, Nhân dân Khu tái định cư bản Chim, xã Nhi Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện, quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Trong chuyến công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn cũng đã kiểm tra thực tế dự án Kè chống sạt lở bờ tả suối Pong thuộc xã Mường Lát.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án Kè chống sạt lở bờ tả suối Pong thuộc xã Mường Lát.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình theo kế hoạch. Đồng thời lưu ý quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Theo kế hoạch, chiều nay (02/12) đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh sẽ làm việc với lãnh đạo chủ chốt của các xã thuộc vùng huyện Mường Lát cũ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phong Sắc