Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Hủa Phăn (Lào)

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, sáng 3/4, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn do các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn, làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn, đoàn đại biểu hai tỉnh, Thanh Hóa – Hủa Phăn kính cẩn dành phút mặc niệm, tri ân công lao của Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối, nguyện tiếp tục đoàn kết, vun đắp cho tình hữu nghị của hai đất nước, hai dân tộc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu hai tỉnh dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn.

Dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đoàn đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, keo sơn, hữu nghị đặc biệt của hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm nhiệm vụ quốc tế, đã có hàng vạn người con của hai dân tộc Việt Nam và Lào anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, Nhân dân hai nước Việt - Lào rất tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng và hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh và Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Đoàn đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã làm cho đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do”, mang lại ấm no, hạnh phúc cho chúng ta ngày nay, đồng thời góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh và Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay thắp hương hài cốt liệt sỹ vừa được quy tập

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh và Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ vừa được quy tập tại Nhà cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Các đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn thắp hương hài cốt liệt sỹ vừa được quy tập.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã đến thăm, chúc tết Bunpimay cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn. Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnhThanh Hóa – Hủa Phăn, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của hai địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh chúc tết Bunpimay tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Hữu Đại - Xuân Trường