Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chúc mừng Tòa giám mục Thanh Hóa nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025

Chiều ngày 16/12, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng Đoàn đại biểu của tỉnh đã đến Tòa Giám mục Thanh Hóa chúc mừng các linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2025 .

Tiếp đoàn có Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; cùng các linh mục, chức sắc tại Tòa giám mục Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và các thành viên trong đoàn tặng lãng hoa chúc mừng Giám mục Nguyễn Đức Cường và Tòa giám mục Thanh Hóa đón Lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chúc mừng Giám mục Nguyễn Đức Cường và các linh mục, chức sắc. chức việc cùng đồng bào công giáo Lễ Giáng sinh an lành.

Trong niềm vui hân hoan của Lễ Giáng sinh năm 2025 và chuẩn bị đón chào năm mới 2026, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Giám mục Nguyễn Đức Cường cùng các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Thông tin về những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh khẳng định, đây là kết quả, nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào Công giáo trong tỉnh dưới sự dẫn dắt của Giám mục Nguyễn Đức Cường và các linh mục, chức sắc, chức việc trong Giáo phận tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận, sẻ chia của Giám mục Nguyễn Đức Cường và các vị linh mục, chức sắc, chức việc cùng đông đảo bà con giáo dân trong tỉnh. Chính vì thế, mối quan hệ phối hợp giữa với cấp ủy, chính quyền các cấp, giữa đồng bào lương - giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được vun đắp, gắn bó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nêu rõ những mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh mong rằng, bằng uy tín, tầm ảnh hưởng của Giám mục Nguyễn Đức Cường và các linh mục, tu sĩ sẽ tiếp tục dẫn dắt bà con giáo dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục có những bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn; để cuộc sống của mỗi người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh khẳng định, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành, tạo điều kiện để các tôn giáo phát triển theo đúng quy định pháp luật. Với mục tiêu chung là vì sự phát triển, đi lên của tỉnh; vì sự no ấm, hạnh phúc của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa .

Giám mục Nguyễn Đức Cường bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đến thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2025.

Thay mặt các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Giáo phận Thanh Hóa, Giám mục Nguyễn Đức Cường bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2025 và đón chào năm mới 2026.

Giám mục Nguyễn Đức Cường chúc mừng những thành tựu đạt được của tỉnh trong năm 2025 và đánh giá cao hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã gần dân, sát dân trên tinh thần phục vụ người dân. Giám mục Nguyễn Đức Cường tin tưởng rằng, năm 2026 với niềm tin mới, khí thế mới, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh Thanh Hóa sẽ có nhiều sinh lực mới cùng với sự phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Giám mục Nguyễn Đức Cường cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh dành cho Tòa Giám mục cũng như đồng bào Công giáo trong tỉnh có thêm điều kiện thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời đẹp đạo” trên vai trò vừa là một tín hữu, vừa là một công dân Việt Nam. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động, dẫn dắt bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; đồng hành, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh hiện đại và hạnh phúc.

Minh Hiếu