Chủ động từ sớm, từ xa để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương lấy phòng ngừa là chính, coi đây là giải pháp căn cơ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, góp phần giữ vững thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chiều 22/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Đánh giá toàn diện thực trạng công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra và chịu ảnh hưởng của 40 trận/đợt thiên tai. Có nhiều đợt thiên tai xảy ra dài ngày, trên diện rộng và gây ảnh hưởng, thiệt hại lớn (bão số 3, số 5, số 10...). Trong đó, đợt thiên tai do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ diễn biến phức tạp, cực đoan, gây thiệt hại nặng nề.

Thiên tai đã làm 15 người chết; 13 người bị thương; 1 người bị mất tích; 3.409 nhà, 287 lượt điểm/trường, 84 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, hư hỏng; trên 43.300 ha lúa, 11.300 ha rau màu, hoa màu, 14.200 ha cây hàng năm bị thiệt hại; trên 6.600 con gia súc và gần 800.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; xảy ra 81 sự cố đê điều; các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở, hư hỏng với khối lượng khoảng gần 763.000 m3 đất, đá, bê tông, nhựa đường và nhiều thiệt hại khác. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 4.090 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh xảy ra 83 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 9 tỷ đồng. Sự cố, tai nạn xảy ra 57 vụ, làm chết 51 người. Tai nạn giao thông xảy ra 678 vụ, làm 373 người chết, 509 người bị thương.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, đồng thời là năm đầu tiên triển khai Luật Phòng thủ dân sự. Trong bối cảnh tình hình sự cố, thiên tai diễn biến phức tạp, liên tục và khốc liệt, công tác phòng thủ dân sự trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hệ thống tổ chức chỉ huy, điều hành từng bước được kiện toàn; công tác tham mưu, chỉ đạo có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, linh hoạt, bám sát thực tiễn. Đáng chú ý, việc vận hành hồ chứa, liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã được thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn công trình, đồng thời góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du. Công tác ứng phó, xử lý các sự cố, đặc biệt là sự cố đê điều, hồ đập được triển khai khẩn trương, nghiêm túc; hoạt động khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân sau thiên tai được thực hiện nhanh chóng, qua đó giảm thiểu thiệt hại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng thủ dân sự vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Hoạt động của một số thành viên Ban Chỉ huy chưa thực sự hiệu quả, thiếu chủ động trong nắm bắt tình hình và tham mưu. Tình trạng thiệt hại về người do chủ quan, bất cẩn vẫn còn xảy ra. Một bộ phận chính quyền cơ sở còn tâm lý lơ là, chưa quan tâm đúng mức đến công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần. Khả năng chống chịu trước thiên tai cực đoan của cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, điện, viễn thông và công trình thủy lợi, còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, lực lượng tại chỗ ở một số địa phương còn thiếu kinh nghiệm, trang thiết bị phục vụ ứng phó, cứu hộ cứu nạn còn thiếu, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Chủ trì thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Mai Xuân Liêm và các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tại các đơn vị, địa phương. Nhiều ý kiến làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Trọng tâm là công tác sơ tán dân; phương án xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở, tăng cường cảnh báo lũ ống, lũ quét; bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTT&TKCN trong thời gian tới.

Chủ động từ sớm, từ xa, với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nguyễn Hoài Anh, nhấn mạnh: Dự báo trong thời gian tới, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, với xu hướng cực đoan gia tăng. Trước bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng thủ dân sự năm 2026 là phải chủ động từ sớm, từ xa, với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường xác định rõ công tác phòng thủ dân sự là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, sự cố. Đặc biệt, phải tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, song cũng không hoang mang, bị động trước các tình huống phát sinh.

Nhấn mạnh phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cấp, ngành lấy phòng ngừa là chính, coi đây là giải pháp căn cơ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, góp phần giữ vững thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện công tác phòng thủ dân sự; đồng thời kiện toàn tổ chức, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành”. Việc phân công phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra khoảng trống trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương.

Cùng với đó, các ngành, địa phương cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó năm 2026 sát với thực tiễn; tăng cường tổ chức diễn tập, huấn luyện ở cơ sở nhằm nâng cao năng lực ứng phó, xử lý tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nguyễn Hoài Anh đặc biệt lưu ý việc chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là tại các địa bàn xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; các trọng điểm đê điều, hồ đập và những vị trí từng xảy ra sự cố nghiêm trọng từ những năm trước. Bên cạnh đó, các cấp, ngành phải chủ động triển khai ứng phó ngay khi có thiên tai, sự cố xảy ra; huy động tối đa nguồn lực tại chỗ để xử lý kịp thời, hiệu quả. Sau thiên tai, cần nhanh chóng triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả, ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất, không để gián đoạn phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống công trình đê điều, hồ đập và các công trình phòng, chống thiên tai khác. Các đơn vị cần kịp thời phát hiện, xử lý các hư hỏng, nguy cơ mất an toàn, đặc biệt tại các công trình trọng điểm, công trình đang thi công dở dang, nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời báo cáo, thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các xã, phường phải phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường kiểm tra cơ sở, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện hiệu quả công tác PCTT&TKCN.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng giao Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; công bố công khai đường dây nóng về phòng chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nguyễn Hoài Anh, nhấn mạnh: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chủ động của các cấp, các ngành và sự đồng lòng của Nhân dân, công tác phòng thủ dân sự năm 2026 sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nhân dịp này, 21 tập thể và 24 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng thủ dân sự năm 2025.

Lê Hợi