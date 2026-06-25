Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy

“Các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị giao ban với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy diễn ra sáng 25/6.

Toàn cảnh hội nghị.

Quý II năm 2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy đã bám sát chương trình công tác năm của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của địa phương; chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các nhiệm vụ được giao và các nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban qúy I/2026 được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chất lượng công tác tham mưu tiếp tục được nâng lên; việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh được thực hiện tương đối đồng bộ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực; việc tham mưu xử lý các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ liên ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu phát biểu tại hội nghị.

Các nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính, tuyên giáo, dân vận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai theo chương trình, kế hoạch đề ra. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng cao. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ bản ổn định, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao sự chủ động và những nỗ lực của các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tăng cường công tác phối hợp, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. Từng bước giảm văn bản giấy, giảm thủ tục hành chính nội bộ, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ.

Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ theo chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; các chỉ tiêu, nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để tham mưu thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quốc Hương