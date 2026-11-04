Cây Đẹp 24h: Đồng hành kiến tạo diện mạo xanh cho khát vọng phát triển bền vững

Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc với nhiều thành tựu rực rỡ, hướng đến bứt phá và vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước. Trong bối cảnh công nghiệp và đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, Cây Đẹp 24h tự hào là một đơn vị đồng hành tận tâm cùng nhiều chủ đầu tư kiến tạo những mảng xanh đẹp, bền vững và mang đến những thay đổi ấn tượng cho mảnh đất xứ Thanh.

Mang đến không gian xanh cho xứ Thanh

Chung tay kiến tạo không gian xanh cho mảnh đất xứ Thanh, nhà vườn Cây Đẹp 24h không chỉ rõ ràng từ những điều khoản trên hợp đồng mà còn tận tâm đồng hành cùng chủ đầu tư qua nhiều công tác triển khai thi công dự án: từ khảo sát tình trạng thổ nhưỡng kỹ lưỡng đến tư vấn loại cây trồng phù hợp nhất. Cách chọn cây này sẽ đảm bảo mảng xanh luôn sinh trưởng trong trạng thái tốt nhất trước nền đất phèn mặn, nhiều cát hay trước điều kiện thời tiết gió bão.

Hơn thế nữa, quá trình bốc xếp và vận chuyển cây cũng được đội ngũ nhân công và xe cơ giới chuyên dụng xử lý đặc biệt cẩn trọng, luôn chú ý tổ chức vận chuyển an toàn để mỗi bầu rễ, cành nhánh, lá cây đều vẹn nguyên khi đến dự án.

Đặc biệt, khi cây được hạ bầu xuống công trình, tinh thần trách nhiệm của nhà vườn Cây Đẹp 24h mới được thể hiện rõ nét nhất. Đội ngũ kỹ sư và công nhân trực tiếp neo chống cây vững chắc, chuyển giao quy trình chăm sóc bài bản cùng cam kết hỗ trợ chủ đầu tư bảo hành lâu dài. Nhờ sự hiện diện xuyên suốt này từ phía công ty, các đối tác có thể hoàn toàn yên tâm gạt bỏ mọi rủi ro về tài chính, hướng tới công trình xanh mang tính biểu tượng và thúc đẩy kinh tế mạnh mẽ cho toàn tỉnh.

Năng lực cung ứng đảm bảo từ hệ thống nhà vườn chuyên biệt

Thương hiệu Cây Đẹp 24h sở hữu nguồn nội lực cung ứng cây từ hệ thống vườn ươm quy mô lớn, chuyên biệt tại Hà Nội, Hưng Yên và Đồng Tháp. Với tư duy này, Cây Đẹp 24h có thể đảm bảo những yếu tố sau:

• Nguồn cây có sẵn số lượng lớn: Số lượng cây dâm ủ tại nhà vườn Cây Đẹp 24h nhiều, luôn có sẵn nên đảm bảo nguồn cung chủ động hoàn toàn, không bị các tác động của thị trường khan hiếm hay các khâu trung gian làm ảnh hưởng. Cho dù nhu cầu của công trình từ vài chục hay vài nghìn cây, Cây Đẹp 24h đều có thể đáp ứng nhanh chóng, đúng tiến độ.

• Chất lượng cây trồng đảm bảo: Tại các bãi dưỡng ủ chuyên biệt của Cây Đẹp 24h, mỗi gốc cây để lớn và trưởng thành đều đã trải qua một quá trình chăm sóc cẩn thận nhiều năm trời. Những chuyên gia của nhà vườn thực hiện nuôi dưỡng chuyên sâu để cây phát triển khỏe mạnh, rễ cám bung chằng chịt, thân cành cứng cáp, dẻo dai. Mang trong mình sức sống kiên cường, cây sẽ nhanh chóng bám rễ, vươn tán rộng trên mọi nền đất cằn cỗi, khắc nghiệt tại miền Trung.

Nhiều chủng loại cây đa dạng: Hiện đại, Cây Đẹp 24h đang bán cây bóng mát công trình, cây ăn quả, cây hoa trang trí cảnh quan với rất nhiều chủng loại khác nhau. Chủ đầu tư có thể dễ dàng lựa chọn và đảm bảo nguồn cây đồng bộ tại mọi vị trí trong công trình.