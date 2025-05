“Cầu nối” trong XDNTM, đô thị văn minh ở huyện Thạch Thành

Xã Thành Công (Thạch Thành) trước đây là một địa phương gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Toàn xã có 98% dân số là đồng bào dân tộc Mường, nhìn chung đời sống của bà con còn nhiều vất vả. Nhưng những năm gần đây, xã Thành Công đã có những bước tiến vượt bậc, trở thành điểm sáng trong phong trào XDNTM của huyện. Thành công này có được nhờ sự tham gia tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó MTTQ đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động người dân và huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được MTTQ các cấp huyện Thạch Thành triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Với phương châm “Lấy sức dân để lo cho dân”, MTTQ xã Thành Công đã triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia XDNTM. Các hoạt động được thông qua hội nghị tại khu dân cư, hệ thống loa truyền thanh, giúp mỗi người dân nhận thức rõ trách nhiệm và vai trò chủ thể trong quá trình XDNTM. Trong suốt quá trình triển khai, ban công tác mặt trận luôn bảo đảm thực hiện tốt việc công khai, minh bạch “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ”, tạo nên sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Nhờ đó, xã đã huy động thành công nguồn lực XDNTM với tổng giá trị trên 240 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp gần 70%. Nổi bật là việc huy động nguồn lực từ Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có làm đường giao thông.

Ông Bùi Văn Bằng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Đống Đa, cho biết: “Trước đây có một số tuyến đường ở thôn xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Khi có chủ trương làm lại đường, ban công tác mặt trận thôn đã phối hợp với các thành viên tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương và hướng dẫn Nhân dân thực hiện. Mọi công việc đều được bàn bạc công khai, minh bạch, gắn liền với lợi ích của người dân, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong việc hiến đất, mở rộng đường. Từ năm 2023 đến nay, nhiều hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến 1.000m2 đất, tháo dỡ các công trình phụ, tường rào, cổng để mở rộng 2,5km đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi”.

Những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, MTTQ các cấp huyện Thạch Thành đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương. Nổi bật là MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tự nguyện hiến đất, hiến cây, hoa màu, đóng góp tiền, công sức XDNTM.

Trong 5 năm (từ năm 2019-2024), MTTQ các cấp huyện Thạch Thành đã vận động Nhân dân hiến 157.526m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công; huy động nguồn lực từ Nhân dân đóng góp 3.905 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, xây mới và sửa chữa 134 nhà văn hóa và các công trình phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã triển khai xây dựng 170 mô hình tự quản, tiêu biểu như mô hình: “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường”, “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”; vận động Nhân dân lắp đặt 920 camera an ninh. Đến nay, toàn huyện có 138 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, 184 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 90% gia đình đạt gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, các hoạt động vì người nghèo, như phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tháng cao điểm vì người nghèo được MTTQ các cấp trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, Ban Thường trực MTTQ huyện đã chủ động triển khai, tuyên truyền, vận động đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ xây dựng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ và sự đóng góp ngày công của người thân, đến nay 391/391 hộ đã và đang được khởi công xây dựng nhà. Thạch Thành là huyện miền núi đầu tiên trong tỉnh hoàn thành chương trình làm nhà ở theo Chỉ thị 22.

MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên lồng ghép thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua với nhiều hình thức, đa dạng phong phú như: hội nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hội LHPN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi...

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 4,38%, hộ cận nghèo 3,74%, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu