“Cầu nối” đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở thị xã Bỉm Sơn

Đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) thị xã Bỉm Sơn đã phát huy vai trò hạt nhân trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Được tuyên truyền, vận động, Nhân dân khu phố 6, phường Phú Sơn (thị xã Bỉm Sơn) đóng góp tiền, hiến đất mở rộng đường giao thông.

Phường Phú Sơn có 1 BCV cấp thị xã và 24 TTV cấp cơ sở. Bí thư Đảng ủy phường, ông Trương Ngọc Quang, cho biết: Sau khi tiếp thu các nội dung tại hội nghị BCV cấp tỉnh, thị xã, Đảng ủy sẽ chọn lọc, biên tập những nội dung tuyên truyền phù hợp với địa phương để chuyển tải đến cán bộ, đảng viên theo hướng ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ; kết hợp các phương pháp truyền thống với việc sử dụng các phương tiện hiện đại như các nhóm Zalo, Facbook... Với sự hoạt động tích cực của đội ngũ BCV, TTV đã “đưa nhanh” các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những chủ trương lớn của tỉnh, thị xã, phường đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, an ninh chính trị được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Hiện thu nhập bình quân của người dân trong phường đạt 74 triệu đồng/năm. Bà con tích cực đóng góp tiền, hiến đất để chỉnh trang ngõ phố, nâng cấp, mở rộng đường giao thông, xây dựng rãnh thoát nước có nắp đậy; 100% hộ dân ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, không kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, thực hiện an toàn hành lang tuyến đường Quốc lộ 1A...

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn có 36 tổ chức đảng cơ sở, trong đó có 23 đảng bộ (7 đảng bộ xã, phường) và 13 chi bộ trực thuộc, với gần 4.500 đảng viên, 162 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Để nâng cao chất lượng đội ngũ BCV, TTV, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã rà soát, kiện toàn tổ chức và nâng cao hoạt động của đội ngũ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, căn cứ theo Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Hiện toàn thị xã có 1 BCV cấp tỉnh, 43 BCV cấp thị xã và 198 TTV cấp cơ sở. 100% các tổ chức cơ sở đảng đều có đội ngũ BCV, TTV đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định.

Để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ BCV, TTV, nhất là đội ngũ ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Thị ủy cung cấp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức hội nghị BCV định kỳ, các hội thi BCV, TTV giỏi... Thường xuyên cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, tạp chí và các phương tiện truyền đạt như: Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bản tin do Ban Tuyên giáo Thị ủy phát hành; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thị xã phục vụ việc nghiên cứu và học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; các loại báo chí, văn bản pháp luật mới... giúp đội ngũ BCV, TTV kịp thời nắm bắt những nội dung mới, nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức nhiều hội nghị BCV kết nối với điểm cầu Trung ương, các phường, xã; tổ chức hội nghị BCV từ cấp thị xã đến cơ sở, kết nối với điểm cầu của tỉnh. Nội dung thông tin trong các kỳ hội nghị ngày càng đa dạng, phong phú; kịp thời cung cấp nhiều thông tin chất lượng, mang tính hệ thống, tính định hướng cho đội ngũ BCV, TTV về những vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới.

Hoạt động BCV, TTV ở các địa phương ngày càng linh hoạt, phương thức thực hiện phong phú cả về hình thức lẫn nội dung, đặc biệt là bám sát thời sự địa phương, của tỉnh. Cùng với tuyên truyền, đội ngũ BCV, TTV ở các địa phương thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, báo cáo kịp thời với các cấp ủy Đảng giúp cho công tác lãnh đạo kịp thời giải quyết tình hình, định hướng dư luận xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Nguyễn Xuân Chiến: "Nhờ quản lý, kiện toàn, củng cố đội ngũ BCV, TTV đã phát huy vai trò, trực tiếp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn thị xã, đóng góp tích cực vào việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi sâu vào đời sống Nhân dân. Đặc biệt, đội ngũ BCV, TTV đã phát huy tốt công tác dân vận tuyên truyền người dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thu được những kết quả quan trọng. Đến nay, sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2024-2029, đã có 23/29 chỉ tiêu đạt trên 80% mục tiêu nghị quyết đề ra; có 3 chỉ tiêu đạt trên 50% mục tiêu và chỉ còn 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Đây là những kết quả hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra.

Bài và ảnh: Phan Nga