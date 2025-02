Cảnh giác với các trang fanpage mạo danh khách sạn, nhà nghỉ lừa đảo

​Ngày 25/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, do nắm bắt được người dân đang có xu hướng du Xuân kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, các đối tượng xấu đã tìm cách lừa đảo thông qua thủ đoạn sử dụng trang fanpage “mạo danh” khách sạn, nhà nghỉ để chiếm đoạt tiền đặt cọc thuê khách sạn, nhà nghỉ của người dân.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Các đối tượng sử dụng trang Facebook có giao diện gần giống với trang web, fanpage của khách sạn, resort, homestay, thậm chí có trang Facebook còn có cả tích xanh để đánh lừa người có nhu cầu đặt phòng du lịch.

Để tăng “uy tín”, các đối tượng còn chạy quảng cáo trang Facebook với hàng chục nghìn lượt theo dõi, có cả số điện thoại hotline để liên hệ, tư vấn, tạo các bình luận “ảo” khen ngợi các trang Facebook “mạo danh,” tự đưa ra chương trình khuyến mại với mức giá hấp dẫn. Qua đó, thu hút khách hàng liên hệ tư vấn và chuyển khoản đặt cọc.

Sau khi đặt cọc, đối tượng lừa đảo lại thông báo khách hàng chuyển sai nội dung và yêu cầu chuyển lại tiền để “bộ phận kế toán” xác nhận và hoàn lại số tiền thừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển khoản, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển khoản.

Điển hình như trường hợp chị C (trú tại Sơn Tây, Hà Nội) do không tìm hiểu kĩ đã đặt phòng tại trang Facebook giả mạo khách sạn tại Tam Đảo, chị C đã chuyển hơn 10 triệu đồng để đặt cọc tiền phòng nhưng khi đến khách sạn thì được thông báo không có tên đặt phòng. Khi kiểm tra lại thì chị phát hiện đã đặt nhầm tại trang Facebook giả mạo.

Trước tình hình đó, để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân khi đặt phòng trên các nền tảng trực tuyến kiểm tra kỹ địa chỉ website, các website tin cậy thường có chứng chỉ bảo mật (biểu tượng khóa ở góc trên bên trái của trình duyệt) và có địa chỉ rõ ràng.

Người dân nên tham khảo ý kiến của những người đã từng lưu trú tại khách sạn bạn muốn đặt thông qua các trang như TripAdvisor, Google Reviews hoặc các trang đặt phòng uy tín thường có đánh giá chi tiết của du khách trước đó.

Đồng thời, người dân chủ động liên hệ trực tiếp với khách sạn trước khi thanh toán thông qua các thông tin liên hệ trên trang chính thức như số hotline hoặc gửi email trực tiếp để xác minh thông tin về phòng và dịch vụ.

Có thể thông qua bạn bè, người thân đang sinh sống tại các khu vực dự kiến du lịch để lấy thông tin liên hệ với khách sạn, nhà nghỉ chính xác nhất.

Đặc biệt, người dân không làm theo các yêu cầu, hướng dẫn chuyển tiền cho các đối tượng vì những lý do như sai cú pháp nhắn tin, bị treo tiền trên hệ thống,...; tuyệt đối không tải xuống các ứng dụng lạ hay ấn vào các đường link không xác định từ bên thứ ba.

Người dân chỉ nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín (như Booking.com, Agoda, Airbnb...) để giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân, vì các nền tảng này thường có hệ thống bảo vệ thanh toán và chính sách hoàn tiền nếu xảy ra sự cố./.

Theo TTXVN