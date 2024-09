Căng thẳng Hezbollah-Israel: LHQ kêu gọi tránh xung đột toàn diện bằng mọi giá

Tổng thư ký LHQ Guterres kêu gọi các bên liên quan dừng mọi lời lẽ kích động cũng như ngừng tất cả hành động thù địch gây thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng; tránh xung đột toàn diện bằng mọi giá.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 24/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/9, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng “Liban không thể trở thành một Gaza khác,” đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 quốc gia thành viên tại New York (Mỹ).

Cũng trong bài phát biểu này, Tổng thư ký Guterres kêu gọi các bên liên quan dừng mọi lời lẽ kích động cũng như ngừng tất cả hành động thù địch gây thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng, không để căng thẳng leo thang. Ông nhấn mạnh: "Phải tránh một cuộc xung đột toàn diện bằng mọi giá."

Cùng ngày, trong một cuộc họp với Thủ tướng Liban Najib Mikati bên lề Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng cộng đồng quốc tế phải khẩn trương thực hiện một giải pháp nhằm ngăn chặn Israel tiến hành thêm các hành động quân sự, đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ Liban.

Theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nhà lãnh đạo Erdogan cho rằng Israel không tôn trọng các quyền cơ bản của con người, cũng như gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo do hệ quả thảm khốc của các cuộc tấn công.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Liban mà phía Israel cho rằng họ nhắm vào Hezbollah và cơ sở hạ tầng của lực lượng này.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhận định Trung Đông “đang bên bờ vực thảm họa toàn diện” do xung đột leo thang giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại Dải Gaza, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ có động thái trong trường hợp xung đột nổ ra ở Liban.

Trả lời báo giới bên lề Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Araqchi cho rằng Israel đã vượt qua “mọi lằn ranh đỏ” và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải can thiệp để khôi phục hòa bình cũng như ổn định tại khu vực.

Cùng ngày, Cyprus cũng chuẩn bị di tản hàng loạt công dân nước ngoài khỏi Liban.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng hòa Cyprus, ông Theodoros Gotsis, cho biết nước này đã tăng cường chuẩn bị để có thể xử lý cuộc di tản hàng loạt công dân nước ngoài khỏi Liban trong bối cảnh căng thẳng leo thang và hàng loạt nước đã đưa ra khuyến cáo đi lại.

Hãng thông tấn quốc gia CAN của Cyprus dẫn lời ông Gotsis khẳng định: "Các biện pháp chuẩn bị đang ở mức cao nhất."

Trước đó, Cyprus đã kích hoạt kế hoạch di tản “Estia” để tiếp nhận và hồi hương công dân nước ngoài từ các khu vực khủng hoảng, đồng thời thiết lập các cơ sở tạm trú và tạo điều kiện cho họ rời đi bằng đường hàng không.

Tuy nhiên, theo lời ông Gotsis, cho đến nay Cyprus vẫn chưa nhận được yêu cầu trợ giúp cụ thể nào.

Trong khi đó, tờ Cyprus Mail đưa tin Anh đang điều quân đến Cyprus để giúp đưa công dân của mình rời Liban. Nhà chức trách Mỹ cũng đang triển khai số lượng nhỏ binh sĩ tới Trung Đông để chuẩn bị cho các kịch bản, bao gồm cả việc sơ tán công dân Mỹ khỏi Liban.

Một số nguồn tin cho biết hàng chục quân nhân Mỹ đang trên đường tới Cyprus.

Ước tính hiện có khoảng 10.000 công dân Anh và hàng nghìn công dân nước ngoài khác đang ở Liban./.

Theo TTXVN