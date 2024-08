Cách tăng sub youtube nhanh chóng, an toàn và hiệu quả tại Like5s

Khi tạo ra một kênh Youtube, ai cũng muốn kênh mình được hiển thị và chú ý nhiều hơn. Vì thế các chủ kênh đều mong muốn tăng sub Youtube cho kênh của mình. Với Like5s, bạn có thể dễ dàng tăng sub nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Thế nào là tăng sub Youtube?

Tăng sub youtube hay tăng subscribe youtube được hiểu là tăng lượt người theo dõi và đăng ký kênh youtube. Việc đăng ký kênh mang đến lợi ích cho cả người xem và chủ kênh bởi mỗi video từ kênh mà người xem đã subscribe sẽ có thông báo đến cho người xe.

Từ đó chủ kênh Youtube có thể lan tỏa được nội dung đến nhiều người hơn. Lượt sub Youtube thì sẽ giúp người xem nhìn vào thấy kênh đẹp, hấp dẫn hơn.

Tăng sub cho kênh Youtube.

Vì sao cần phải tăng lượt sub cho Youtube?

Việc tăng sub Youtube không chỉ giúp kênh của bạn được nhiều người biết đến hơn mà còn mang đến nhiều lợi ích như:

Mở được tính năng kiếm tiền

Youtube là một nền tảng kiếm tiền được nhiều người ưa thích. Và điều kiện tiên quyết để bạn bật được tính năng kiếm tiền chính là tăng lượt sub. Một kênh sẽ cần tối thiểu 1000 lượt sub và 4000 giờ xem công khai, hợp lệ.

Không chỉ vậy, việc tăng sub sẽ giúp bạn có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn trên nền tảng này. Lượt view tăng lên sẽ là yếu tố quan trọng để bạn có thêm cơ hội kiếm thêm tiền.

Tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu

Việc tăng sub sẽ khiến nội dung video của bạn tiếp cận được nhiều khách hàng mục tiêu. Ví dụ: người dùng muốn xem ẩm thực sẽ đăng ký kênh youtube về ẩm thực, xem trò chơi online sẽ đăng ký kênh game...

Mỗi kênh Youtube truyền tải mỗi nội dung khác nhau và người đăng ký kênh chính là những người quan tâm, yêu thích các vấn đề của kênh. Việc này cũng giúp các doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm trên Youtube hiệu quả và đúng đối tượng hơn.

Tạo độ uy tín cho kênh

Một kênh Youtube có lượt sub cao thường sẽ có xu hướng được người xem lựa chọn cao hơn. Người xem sẽ tin rằng các kênh đó có nội dung chất lượng nên lượng người xem lớn. Từ đó, cũng tăng độ uy tín cho kênh của bạn.

Các cách tăng sub Youtube nhanh chóng, hiệu quả

Để có thể kéo lượt sub cho kênh Youtube của mình, bạn có thể thử dùng một trong các cách sau:

Sub chéo Youtube

Đây là kỹ thuật trao đổi sub, tức là bạn sẽ đi đăng ký theo dõi kênh của 1 người và người này sẽ subscribe lại kênh của bạn.

Với cách thức tăng sub Youtube thì bạn có thể trao đổi sub qua hội nhóm trên Facebook, sử dụng website, công cụ để hỗ trợ.

Tối ưu hiển thị kênh Youtube

Đây là bước cực kỳ quan trọng khi lập một kênh Youtube. Thao tác tối ưu hiển thị giúp kênh Youtube có giao diện đẹp và chuyên nghiệp hơn. Do đó, bạn cần chú ý vào: ảnh bìa, ảnh đại diện, nội dung miêu tả kênh, sự sắp xếp video, cách đăng video với đầy đủ tiêu đề, nội dung chất lượng.

Có nhiều cách để tăng sub cho Youtube giúp bật nút kiếm tiền.

Lựa chọn khung giờ đăng

Một cách tăng sub tự nhiên và nhanh nhất chính là lựa chọn khung giờ đăng video. Bạn nên đăng video nhiều khung giờ khác nhau và test xem khung giờ nào hiệu quả nhất.

Nên tránh khung giờ đối thủ hay đăng để hạn chế việc bị cạnh tranh về khả năng hiển thị video.

Kéo sub thông qua blog, web

Nếu bạn có blog cá nhân, trang web thì có thể tận dụng để tăng sub cho kênh Youtube của mình. Hãy chèn các clip youtube đã đăng vào bài viết hoặc các chuyên mục trên blog.

Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ các video đó đến forum, website cộng đồng để giúp quảng bá kênh một cách hiệu quả. Thông qua đó, bạn có thể tăng lượt sub cho kênh một cách khá nhanh và tự nhiên.

Tặng các món quà cho người theo dõi kênh

Với những người đã bấm theo dõi kênh của mình, bạn có thể gửi lời cảm ơn thông qua việc tặng các tài liệu hướng dẫn, voucher... Việc tặng quà này sẽ giúp tăng sự gần gũi và thiện cảm cho người xem.

Tăng sub Youtube hiệu quả cùng Lik5s

Like5s.vn là một trong những dịch vụ tăng sub Youtube, tăng view Youtube hiệu quả, an toàn. Like5s.vn cam kết đảm bảo tăng sub từ các tài khoản thật, mang đến hiệu quả tăng sub nhanh chóng. Từ đó sẽ giúp bạn đủ điều kiện để có thể bật được chức năng kiếm tiền trên nền tảng Youtube.

Đăng ký tăng sub Youtube nhanh chóng tại Like5s.vn.

Bên cạnh đó, Like5s.vn có đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/7, đảm bảo số lượng sub ở trên kênh sẽ không bị tụt quá 5%.

Quy trình đăng ký dịch vụ tăng sub trên Like5s.vn cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần thao tác qua 4 bước:

Bước 1: Đăng ký tài khoản, điền đầy đủ các thông tin yêu cầu.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản, chọn mục Nạp tiền tài khoản để thanh toán chi phí dịch vụ bằng thẻ ngân hàng hoặc bằng thẻ điện thoại.

Bước 3: Mở mục “Dịch vụ Youtube”, chọn “Tăng sub Youtube” và sử dụng.

Bước 4: Nhập đường link kênh Youtube - chọn server - chọn số lượng bạn muốn mua, bấm tạo đơn là xong.

Liên hệ ngay Like5s.vn nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác trong quá trình đăng ký, sử dụng dịch vụ. Like5s.vn sẽ báo giá chi tiết và minh bạch nhất.

Thông tin liên hệ: Like5s.VN - Fanpage: https://www.facebook.com/like5s.vn/ - Youtube: https://www.youtube.com/@like5svn - Telegram: https://t.me/like5s_vn - Hotline: 079.55.234.66

DH