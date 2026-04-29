Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái tiếp xúc cử tri xã Ngọc Trạo: Chuyển mạnh từ tư duy thụ hưởng sang chủ động kiến tạo phát triển

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Trạo cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững đoàn kết, đổi mới tư duy phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương; tập trung đầu tư hạ tầng, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo động lực mới để phát triển nhanh và bền vững” - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái nhấn mạnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Ngọc Trạo.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái và đại biểu Quốc hội trao đổi với cử tri xã Ngọc Trạo.

Sáng 29/4, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Ngọc Trạo.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái và đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Ngọc Trạo.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo địa phương và đông đảo cử tri xã Ngọc Trạo.

Trước hội nghị tiếp xúc, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng tại Di tích lịch sử chiến khu du kích Ngọc Trạo. Trong không khí thành kính, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tỏ lòng biết ơn những hy sinh to lớn của các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Cách đây 85 năm, tại Hang Treo, đội du kích của chiến khu gồm 21 chiến sĩ, do đồng chí Đặng Châu Tuệ chỉ huy, được thành lập. Đây là đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Sự ra đời và hoạt động của Đội du kích Chiến khu Ngọc Trạo là đỉnh cao của phong trào khởi nghĩa vũ trang ở Bắc Trung bộ, là tiền thân của lực lượng vũ trang Thanh Hóa sau này. Những chiến tích hào hùng và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ du kích Ngọc Trạo là dấu son đậm nét, tô thắm truyền thống bất khuất, kiên cường của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Ngọc Trạo nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét, quyết nghị.

Cử tri bày tỏ phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, sát với yêu cầu phát triển của địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị Chính phủ sớm ban hành định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; đẩy nhanh giao kế hoạch vốn, bảo đảm tiến độ giải ngân, tạo điều kiện để địa phương chủ động tổ chức thực hiện.

Cử tri cũng kiến nghị có hướng dẫn cụ thể hơn trong thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, nhất là sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cho các nhiệm vụ phát sinh ở cấp cơ sở, tạo điều kiện để chính quyền cấp xã chủ động hơn trong điều hành.

Đối với phát triển hạ tầng và bảo tồn di tích, cử tri đề nghị Trung ương, tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí tu bổ, nâng cấp khu Di tích lịch sử chiến khu du kích Ngọc Trạo; đầu tư tuyến đường tránh di tích dài 1,3km, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, mở rộng không gian phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch.

Cử tri xã Ngọc Trạo cũng đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư 4 trường học chưa đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn xã; hỗ trợ đầu tư tuyến đường từ thôn Thành Sơn đi thôn 14 Núi Bót, xã Biện Thượng dài 2,8km; sớm triển khai giai đoạn 2 tuyến đường Ngọc Trạo - nút giao Gia Miêu, chiều dài 5,4km, nhằm tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết của cử tri xã Ngọc Trạo và cho rằng các kiến nghị đều xuất phát từ thực tiễn, bám sát yêu cầu phát triển, thể hiện tinh thần xây dựng, khát vọng vươn lên của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, giải quyết, trả lời cử tri theo đúng quy định; các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Trạo tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, phải giữ vững và phát huy cao độ đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với đó, tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đặc biệt, phải tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và hệ thống 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đưa nghị quyết đi vào cuộc sống bằng những chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn.

Đồng chí nhấn mạnh, xã Ngọc Trạo cần tập trung triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể phát triển; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh dàn trải, lãng phí; chuyển mạnh từ tư duy thụ hưởng sang chủ động kiến tạo phát triển.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương chú trọng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng, hạ tầng giáo dục và các thiết chế phục vụ dân sinh; tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, tạo đột phá về kết nối, mở rộng không gian phát triển. Cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Trạo cũng cần chú trọng khai thác tốt lợi thế địa bàn, gắn phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ với phát huy tiềm năng du lịch lịch sử - văn hóa; quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích Chiến khu Ngọc Trạo, biến tài nguyên lịch sử thành nguồn lực phát triển, tạo sinh kế cho người dân.

Liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; chủ động rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường, bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân, giữ ổn định cơ sở.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trường chuẩn quốc gia theo lộ trình.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển phải đi đôi với giữ vững ổn định, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Ngọc Trạo tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Trạo sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Minh Hiếu