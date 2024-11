Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh làm việc với Công an tỉnh

Sáng 7/11, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm và làm việc với Công an tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban chỉ đạo của tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, chiến lược, cũng như các cơ chế, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT; triển khai thực hiện quyết liệt, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia đạt hiệu quả cao nhất.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, Công an tỉnh đã tham mưu ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh và xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa, trọng tâm là: Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30 về Chiến lược an ninh quốc gia; Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý trong tình hình mới; Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh hằng năm; Kế hoạch thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án và Nghị quyết thực hiện Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Chủ động phối hợp với lực lượng Quân đội Nhân dân, Viện kiểm sát, Tòa án Nhân dân trong bảo vệ ANTT và điều tra, truy tố, xét xử.

Đồng thời tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp về bảo đảm ANTT nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự ATXH, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã bảo vệ vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” và hình thành “điểm nóng”.

Hằng năm, Công an tỉnh ban hành trên 30 kế hoạch, triển khai 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, 10 chuyên đề công tác về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, môi trường, tội phạm “tín dụng đen” và tội phạm công nghệ cao...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, thực hiện thường xuyên, liên tục, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm từng vùng miền, nhóm đối tượng, địa bàn dân cư, phát huy vai trò và sức mạnh to lớn của Nhân dân trong tham gia bảo đảm ANTT.

Theo đó, Công an tỉnh đã tham mưu xây dựng, quản lý 909 mô hình tự quản về ANTT, 100 mô hình “Dân vận khéo", trong đó có 3 mô hình tự quản về ANTT và 1 mô hình dân vận khéo được nhân rộng trên toàn quốc. Thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 19.2 về bảo đảm ANTT nông thôn trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” đạt trên 85% (vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 80%). Tham mưu triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Tổ chức có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hội nghị công an lắng nghe ý kiến Nhân dân và lấy ý kiến đánh giá sự “hài lòng” của Nhân dân đối với công an ở cả 3 cấp.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, Đảng uỷ Công an tỉnh luôn chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực và khả năng lãnh đạo; ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và các nguyên tắc của Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, giữ vững kỷ cương, nền nếp sinh hoạt theo điều lệ, quy chế và chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó, đánh giá cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã nắm chắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể nhằm giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo điều kiện để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng Công an tỉnh đã thường xuyên nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững sự bình yên cho cuộc sống của Nhân dân. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động các dự án lớn, trọng điểm; thực hiện tốt giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có điểm nóng, phức tạp, không có tội phạm “xã hội đen” hoạt động trên địa bàn. Kịp thời đấu tranh phá án, nhất là các vụ án trọng điểm về ma túy. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

Cùng với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Nhờ đó, hình ảnh người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ được tỏa sáng trong đời sống xã hội.

Chỉ rõ những diễn biến khó lường, phức tạp của tình hình thế giới trong thời gian tới, để tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc theo Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị lực lượng Công an tỉnh cần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các vị trí trọng điểm và các sự kiện của tỉnh. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện giữ vững, ổn định về ANTT, đặc biệt thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa tinh gọn, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với ba chữ mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khi làm việc với các cơ quan nội chính đó là “Chắc - Sắc - Đắc”.

Minh Hiếu