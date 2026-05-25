Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tuyến đường từ vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng

Việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường kết nối từ đường vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển hạ tầng và mở rộng không gian phát triển của tỉnh, bảo đảm hình thành trục hành lang Đông - Tây, kết nối miền núi với đồng bằng, ven biển. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chỉ đạo tại buổi kiểm tra thực địa phương án đầu tư dự án đường giao thông nối từ đường vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh vào sáng nay, 25/5.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra thực địa phương án đầu tư dự án đường giao thông nối từ đường vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nghe lãnh đạo sở Xây dựng báo cáo hướng tuyến của dự án tại thực địa.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên cơ sở khảo sát thực địa và nghiên cứu phương án đầu tư, đơn vị đã đề xuất 3 phương án hướng tuyến nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển cho khu vực miền núi phía Tây của tỉnh.

Trong đó, phương án 1 là phương án đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước đó, có tổng chiều dài tuyến khoảng 54km, tổng mức đầu tư khoảng 5.700 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối trực tiếp các xã miền núi phía Tây với trung tâm tỉnh, đồng thời kết nối các trục giao thông lớn như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1 và đường vành đai phía Tây. Tuy nhiên, qua rà soát thực địa, các ngành chức năng cho rằng một số đoạn tuyến qua phường Đông Tiến cong cua, gãy khúc, đi qua khu vực dân cư, phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng lớn và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác lâu dài của dự án.

Sơ đồ hướng tuyến đường.

Đối với phương án 2, Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh cục bộ hướng tuyến nhằm tạo tuyến đi thẳng hơn, thuận lợi hơn cho tổ chức giao thông. Theo đó, tổng chiều dài tuyến khoảng 57,5km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.700 tỷ đồng, tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với phương án 1 do phát sinh chi phí xây dựng cầu vượt sông Chu và đầu tư thêm tuyến nhánh kết nối với Quốc lộ 45, đường bộ cao tốc và Quốc lộ 1.

Phương án 3 được nghiên cứu theo hướng không đầu tư đoạn tuyến qua phường Đông Tiến và khu vực Thiệu Hóa (cũ); đồng thời bổ sung đoạn kết nối từ Quốc lộ 1 ra tuyến đường ven biển. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 64,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng. Phương án này hình thành trục giao thông xuyên suốt kết nối khu vực miền núi phía Tây với vùng đồng bằng, ven biển của tỉnh và kết nối 5 trục giao thông lớn gồm đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1 và đường ven biển.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chỉ đạo tại thực địa.

Khảo sát thực địa hướng tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường phải được xem xét trong tổng thể định hướng phát triển hạ tầng giao thông và không gian phát triển kinh tế của tỉnh trong dài hạn. Việc lựa chọn phương án cần bảo đảm tính chiến lược, hiệu quả đầu tư, hạn chế tối đa phát sinh chi phí không cần thiết, đồng thời tạo dư địa phát triển mới cho các khu vực miền núi, đồng bằng và ven biển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho rằng, mục tiêu của dự án không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông mà phải tạo động lực phát triển liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ và đô thị của tỉnh trong tương lai. Bí thư Tỉnh ủy thống nhất phương án 3, với mục tiêu kết nối tuyến đường ra khu vực ven biển nhằm từng bước hoàn thiện trục giao thông hành lang Đông - Tây đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh: Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường kết nối từ khu vực miền núi phía Tây ra vùng ven biển, khu kinh tế Nghi Sơn và các tuyến giao thông chiến lược quốc gia; tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật các thông số kỹ thuật, tính toán kỹ hiệu quả đầu tư và tiến độ thực hiện dự án; khả năng cân đối nguồn lực và đáp ứng tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Minh Hiếu