Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại huyện Thiệu Hoá và Thọ Xuân

Ngày 28-4, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại 2 huyện Thiệu Hoá và Thọ Xuân.

Tại Công an 2 huyện Thiệu Hoá và Thọ Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Công an 2 huyện tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho Uỷ ban bầu cử các địa phương giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt phải giải quyết tốt các vấn đề còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định, những thắc mắc, mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; phối hợp rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công an hai huyện cần tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình và đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, số đối tượng bất mãn chống phá cuộc bầu cử cũng như bôi lem, nói xấu, hạ uy tín, danh dự của các nhân sự tham gia bầu cử. Rà soát, đánh giá lại các vấn đề về ANTT trên địa bàn để tập trung giải quyết triệt để không để hình thành các vấn đề nổi cộm về ANTT. Trong đó cần đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ và những vấn đề gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Thái Thanh