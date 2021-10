Thị trường bất động sản Thanh Hóa “khát” dự án đẳng cấp

Khoảng gần 1.500 căn biệt thự, liền kề và shophouse ở Vinhomes Star City Thanh Hóa đã được giao dịch thành công, đạt tỉ lệ gần 99%. Hiện tượng mở bán tới đâu, hết hàng tới đó ở dự án Vinhomes, gần nhất là phân khu Hướng Dương cho thấy nhu cầu sở hữu các sản phẩm đẳng cấp tại Thanh Hóa là rất lớn.

Là khu đô thị đầu tiên ở Thanh Hóa mang phong cách châu Âu, Vinhomes Star City được giới đầu tư săn đón vì những “phiên bản giới hạn” như biệt thự phân khu Hướng Dương.

Biệt thự Hướng Dương “đắt khách”

Sau hơn 1 tuần kể từ khi mở bán chính thức, phân khu Hướng Dương thuộc khu đô thị Vinhomes Star City (Thanh Hóa) lập tức gây sốt nóng trên thị trường. Khác với nhiều dự án vẫn đang phải “vật lộn” với đại dịch COVID-19, hàng tồn kho nhiều, giao dịch bị chững lại thì biệt thự ở phân khu Hướng Dương lại “đắt khách”. Nhiều khách hàng nhắm được trước căn ưng ý đã nhanh chóng xuống tiền để không không lỡ cơ hội. Ở phía khác, nhiều người muốn thúc đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để hoàn thiện giao dịch.

Anh Phú An, nhân viên của một đại lý phân phối khẳng định: “Dự án không chỉ thu hút các nhà đầu tư tại chỗ mà cả trong Nam, ngoài Bắc, đặc biệt là Hà Nội, Hải Phòng. Điều đó đủ cho thấy sức hấp dẫn của dự án và các nhà đầu tư đã rất biết “chọn mặt gửi vàng” ở một trong những thị trường bất động sản hấp dẫn nhất cả nước”.

Thực tế là trong năm qua, Thanh Hóa đã trở thành “điểm nóng” khu vực Bắc Trung Bộ khi giá bất động sản liên tục tăng theo chiều thẳng đứng. Mức tăng nhiệt, một phần là do có sự gia nhập thị trường của hàng loạt dự án bất động sản lớn, có quy hoạch rõ ràng nhưng chưa thực sự có nhiều sản phẩm vượt trội, đáp ứng đúng xu hướng lựa chọn của khách hàng.

Trong đó, Vinhomes Star City được giới đầu tư đặc biệt săn đón vì luôn trung thành với 3 tiêu chuẩn cốt lõi: sản phẩm dẫn đầu trong tạo xu hướng, cung cấp những “phiên bản giới hạn” và sự vượt trội cả về tính thẩm mỹ lẫn tiện ích, dịch vụ. Cũng như nhiều dự án trước đó, ở phân khu Hướng Dương, chủ đầu tư chỉ tung ra 274 căn ở 2 dòng đắt giá nhất là biệt thự đơn lập và song lập.

Khách hàng càng háo hức hơn khi dự án sở hữu nhiều kỷ lục: có quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ; sở hữu vị trí đắc địa nhất thành phố Thanh Hóa và là công trình đầu tiên ở xứ Thanh có thiết kế độc đáo, đậm chất châu Âu. Trong đó, phân khu Hướng Dương được lấy cảm hứng từ thành phố di sản văn hoá thế giới Venice (Italia) với tư vấn cảnh quan từ EDSA - Tập đoàn thiết kế hàng đầu đến từ Mỹ.

Chinh phục khách hàng bằng không gian sống vượt trội

Trong xã hội hiện đại, khách hàng bỏ tiền ra không chỉ để mua nơi cư trú mà để sở hữu không gian sống. Điều này là lợi thế nổi trội của Vinhomes với những khu đô thị đẳng cấp đáng sống.

Cuộc sống trong phân khu Hướng Dương được bao quanh bởi hệ thống kênh đào đậm chất Venice, tạo nên điểm nhấn cho diện tích mặt nước trong toàn khu đô thị lên tới 15,5 ha. Cùng với đó là gần 1 ha vườn cảnh quan, diện tích trồng cây và hoa điểm xuyết trên đường dạo bộ, đảm bảo mang tới bầu không khí tinh khiết nằm ngay ở lõi phân khu.

Mua biệt thự Hướng Dương Vinhomes Star City Thanh Hóa được nhận ngay “món quà” sinh thái đắt giá của chủ đầu tư.

Sở hữu biệt thự Hướng Dương cũng đồng nghĩa cư dân sở hữu nhiều đặc quyền tiện ích. Đó là thỏa sức luyện tập trong khu sân tập gym rộng 360m2 với hệ thống máy tập ngoài trời đa chức năng, hoặc thả mình trong hồ bơi ngoài trời mang phong cách resort rộng 500m2 thiết kế lấy cảm hứng từ hoa hướng dương độc đáo.... Các cư dân nhí sẽ có sân chơi riêng để vận động và thỏa sức sáng tạo, khám phá.

Cuộc sống lý tưởng ở phân khu Hương Dương Vinhomes Star City Thanh Hóa còn được tạo nên bởi hệ thống dịch vụ hoàn hảo. Đó là tiêu chuẩn quản lý vận hành mang thương hiệu Vinhomes đã được khẳng định tại 27 khu đô thị trên toàn quốc, từ đội ngũ kỹ thuật, an ninh - an toàn tới các dịch vụ công cộng/Vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh. Nhu cầu học tập, khám chữa bệnh cũng được đáp ứng tại chỗ với trường phổ thông liên cấp Vinschool từ mầm non tới THPT; Phòng khám Vinmec đạt đẳng cấp quốc tế… Nhiều hoạt động kết nối cộng đồng cũng sẽ được tổ chức thường kỳ, qua các Câu lạc bộ thể thao, yoga, các lễ hội mùa hè hay hoạt động từ thiện.

Phân khu Hướng Dương là mảnh ghép hoàn hảo của Vinhomes Star City - khu đô thị đẳng cấp bậc nhất tại xứ Thanh. Trong bối cảnh Thanh Hoá đang bứt phá ngoạn mục về kinh tế, phân khu Hướng Dương trở thành sản phẩm hấp dẫn được săn đón là điều không nằm ngoài dự đoán.

NL