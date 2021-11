Sốt căn hộ cao cấp “nhận nhà ở ngay” trung tâm thành phố Thanh Hóa

Không chỉ thu hút nhờ vị trí trung tâm, tầm nhìn tuyệt mỹ cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại, Eurowindow Tower còn là dự án chung cư duy nhất nhận nhà ở ngay tại TP Thanh Hoá.

Eurowindow Tower nằm tại ngã tư vòng xuyến Hoàng Hạc - Khu vực Trung tâm hành chính mới của thành phố với hạ tầng giao thông hiện đại.

"Tọa độ vàng" trung tâm TP Thanh Hóa

Vị trí luôn là thước đo hàng đầu để định giá một dự án bất động sản, thể hiện qua khoảng cách đến các địa điểm thiết yếu trung tâm thành phố, sự thuận tiện kết nối đến các tuyến giao thông huyết mạch.

Với tiêu chuẩn này, Eurowindow Tower được đánh giá là dự án sở hữu vị trí “đắt giá” bậc nhất TP. Thanh Hóa. Nằm ngay tại điểm giao giữa hai đại lộ Nguyễn Hoàng - Hùng Vương, từ dự án có thể dễ dàng di chuyển với các địa điểm thiết yếu của thành phố và thuận tiện kết nối đến các tỉnh lân cận thông qua các tuyến đường lớn. Trong vòng bán kính 2km quanh dự án là hàng loạt các địa điểm trọng yếu như trường học, bệnh viện, Vincom Plaza, tượng đài Lê Lợi, các cơ quan hành chính nhà nước,… đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của cư dân.

Đặc biệt, phía đối diện dự án là siêu thị BigC, khách sạn 5 sao Central, ngay bên cạnh là Trung tâm hành chính mới của thành phố và khu đô thị Vinhomes. Eurowindow Tower chính là mảnh ghép hoàn hảo tạo nên diện mạo đô thị hiện đại cho khu vực trung tâm mới của TP. Thanh Hóa.

Cư dân của Eurowindow Tower còn được hưởng trọn vẹn tầm nhìn tuyệt đẹp với một mặt nhìn ra toàn cảnh thành phố, một mặt nhìn ra công viên nội khu đầy sắc xanh. Đây cũng là ưu điểm hấp dẫn giúp Eurowindow Tower có khả năng chinh phục mọi khách hàng khó tính nhất.

Điểm nhấn từ giá trị nội tại

Với vẻ đẹp tinh tế đương đại, tòa tháp căn hộ chung cư Eurowindow Tower tạo ra một chuẩn sống vừa sang trọng, hiện đại, lại vừa yên bình, chỉn chu và tỉ mỉ từ việc thiết kế cảnh quan, nội thất đến xây dựng hệ thống tiện ích và quy hoạch thông minh.

Mỗi căn hộ Eurowindow Tower được thiết kế với phong cách trẻ trung, hiện đại, sang trọng và ấm áp nhằm mang đến cho gia chủ một không gian sống yên bình, được tận hưởng những tiện nghi tối ưu nhất ngay trong tổ ấm của mình. Cách bố trí không gian hợp lý không những đảm bảo sự tiện nghi, thoải mái trong sinh hoạt cho gia đình mà còn đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho mỗi thành viên.

Căn hộ Eurowindow Tower được thiết kế hiện đại, bố trí hợp lí giữa các phần không gian, đem lại cuộc sống tiện nghi, thoải mái cho gia chủ.

Với mong muốn tạo nên môi trường sống chuẩn mực, xứng tầm cho cư dân, chủ đầu tư Eurowindow Holding đã chăm chút cho dự án với hệ thống tiện ích cao cấp: dãy nhà phố thương mại, hệ thống cảnh quan cây xanh, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao, phố đêm Hoa Châu,… Tất cả sẽ trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho cuộc sống thời thượng, năng động và thỏa mãn nhu cầu vui chơi, rèn luyện của mọi lứa tuổi. Tăng thêm điểm cộng cho dự án là hệ thống an ninh duy trì 24/7, hệ thống thang máy, thang thoát hiểm hiện đại cùng chất lượng xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về kết cấu, lan can, cầu thang, … giúp cư dân giải quyết được nỗi lo lớn về an toàn.

Tất cả những điều này cộng hưởng làm nên đẳng cấp khác biệt cho Eurowindow Tower. Cư dân dự án có thể an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn ngay giữa trung tâm thành phố trong một cộng đồng tri thức, văn minh.

Eurowindow Tower đem lại cho cư dân một không gian sống xanh, trong lành và yên bình ngay giữa lòng thành phố.

Đặc biệt, hiện tại Eurowindow Tower đang là dự án chung cư duy nhất nhận nhà ở ngay trong tâm TP Thanh Hóa. Những cư dân đầu tiên của dự án đã nhận bàn giao nhà từ đầu tháng 10. Việc mua căn hộ đã hoàn thiện giúp khách hàng dễ dàng kiểm chứng chất lượng, tránh được những rủi ro không đáng có như khi mua dự án hình thành trong tương lai. Hơn nữa, khách hàng có thể khai thác ngay công năng của căn hộ dù là ở thực hay cho thuê. Với chính sách vay tới 70% GTCH, hỗ trợ 0% lãi suất trong 12 tháng, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để khách hàng sở hữu cho mình một nơi an cư lý tưởng, một bất động sản có giá trị tăng dần theo thời gian.

Từ không gian riêng là căn hộ có thiết kế tối ưu, hiện đại đến không gian chung với nhiều tiện ích nội khu, Eurowindow Tower mang đến không gian sống chuẩn mực, thời thượng cho khách hàng ngay tại trung tâm TP Thanh Hóa.

