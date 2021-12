Giải mã sức nóng của phân khu thấp tầng cuối cùng tại Vinhomes Star City Thanh Hóa

Ở Việt Nam, Vinhomes không chỉ là thương hiệu bất động sản hàng hiệu được khát khao nhất, mà còn là kênh đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Trong đó, Vinhomes Star City Thanh Hóa đang là tâm điểm chú ý khi sản phẩm thấp tầng cuối cùng - phân khu Mẫu Đơn sở hữu vị trí đắt giá bậc nhất khu đô thị vừa được tung ra thị trường.

Được bao quanh bởi hệ thống kênh đào thơ mộng, phân khu Mẫu Đơn Vinhomes Star City Thanh Hóa biệt lập như một ốc đảo ở xứ sở Monaco.

Giao điểm hội tụ giữa “Trái tim Thanh Hóa”

Bất chấp đại dịch COVID-19, bất động sản hàng hiệu ghi nhận mức tăng trưởng 230% trên toàn cầu trong 10 năm qua, theo báo cáo vừa được Savills World Research công bố ngày 24/11. Cũng theo báo cáo này, tỷ lệ chênh lệch giá bình quân giữa bất động sản hàng hiệu và không có thương hiệu là 29%. Đối với thị trường mới nổi, con số này là 44%.

Bởi vậy, khi có một dự án cao cấp ra đời, thị trường ngay lập tức tìm tòi thông tin về dự án. Tại Việt Nam, cơn sốt này không chỉ diễn ra ở đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mà còn lan về các tỉnh thành lớn, đặc biệt như Thanh Hóa.

Tỉnh ven biển Bắc Trung bộ này được đánh giá đang có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, kéo theo sự đi lên của thị trường bất động sản. Trong đó, cái tên Vinhomes Star City được nhắc đến nhiều nhất bởi sở hữu vị trí vàng hiếm dự án nào có được.

Khu đô thị có 3 mặt tiếp giáp 3 tuyến đường chiến lược quan trọng, cụ thể 1 mặt tiếp giáp đại lộ Lê Lợi, thuộc tuyến quốc lộ huyết mạch 1A; 1 mặt tiếp giáp đại lộ Hùng Vương thuộc đường tránh Quốc lộ 1A. Đặc biệt, mặt còn lại tiếp giáp đại lộ Nam Sông Mã - tuyến đường trung tâm của thành phố Thanh Hóa, giúp kết nối thuận tiện với các khu vực lân cận, đặc biệt là thành phố Sầm Sơn.

Sở hữu vị trí chiến lược như vậy, dễ hiểu khi mỗi lần Vinhomes Star City ra mắt phân khu mới lại trở thành hiện tượng trên thị trường. Mới đây nhất, phân khu Mẫu Đơn khiến nhà đầu tư lùng sục chốt căn ngay trong ngày mở bán.

Mẫu Đơn được đánh giá là dự án nằm ở vị trí đẹp bậc nhất Vinhomes Star City khi nằm bên cạnh khu Hướng Dương và Phong Lan. Từ phân khu Mẫu Đơn, cư dân có thể trực tiếp kết nối ra đại lộ Nam Sông Mã được mệnh danh là “đại lộ vàng” - tuyến đường không chỉ đóng vai trò huyết mạch giao thông mà còn là khu vực đang thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp. Trong tương lai, đây sẽ là khu vực có mật độ giao thương sôi động bậc nhất Bắc Trung Bộ.

Trong tổng thể dự án, với cách quy hoạch độc đáo, Mẫu Đơn cũng là phân khu sở hữu vị trí biệt lập, không khác gì một ốc đảo như ở xứ sở Monaco. Hàng rào chia tách phân khu với phần còn lại của đại đô thị chính là hệ thống kênh đào được tính toán kỹ lưỡng tới từng khoảng cách. Dòng nước trong xanh êm đềm uốn lượn quanh các công trình như một dòng sông thơ mộng, tạo thêm sự thoáng đãng cho không gian sống. Đồng thời, đây cũng là nhân tố tạo nên vượng khí tốt lành cho gia chủ.

Vinhomes Star City cũng cùng toạ độ với trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh Thanh Hóa. Điều này mang đến cho cư dân Mẫu Đơn sự thuận tiện khi sống giữa trái tim của thành phố.

Dịch vụ đẳng cấp đảm bảo chất sống sang

Cũng theo báo cáo của Savills World Research, 2 yếu tố còn lại tạo nên sự đắt giá của các sản phẩm bất động sản hàng hiệu, là tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ gắn với danh tiếng thương hiệu và hệ thống tiện tích mà chủ đầu tư cung cấp. Ở Vinhomes Star City, cư dân được thụ hưởng cả hệ sinh thái đẳng cấp của tập đoàn Vingroup hiện diện, đảm bảo cho cuộc sống đủ đầy đúng nghĩa. Trong đó, tại phân khu Mẫu Đơn, mỗi ngày an cư sẽ giống như một ngày nghỉ dưỡng giữa không gian đậm chất resort theo phong cách Monaco. Điểm nhấn của không gian này chính là những tòa biệt thự hoành tráng về tầm vóc, tinh tế về đường nét với những sở hữu những đường cong mềm mại, pha trộn hài hòa sắc màu truyền thống và hiện đại.

Không phải ngẫu nhiên mà giới đầu tư gọi Mẫu Đơn là chốn an cư lý tưởng của giới nhà giàu xứ Thanh. Ngoài sự biệt lập khi được hệ thống kênh đào bao quanh, các bốt an ninh, barrier kiểm soát cũng được duy trì nghiêm ngặt 24/7, đem lại sự riêng tư, an tâm tuyệt đối cho chủ nhân. Tiêu chuẩn quản lý vận hành, an ninh, an toàn được áp dụng theo tiêu chuẩn Vinhomes ở đây cũng đã được khẳng định chất lượng tại gần 30 dự án khắp trong Nam ngoài Bắc.

Hệ thống tiện ích của phân khu Mẫu Đơn cũng mang đến cho cư dân trải nghiệm ở nhà sướng như ở resort. Theo đó, hồ bơi Hoàng Gia kế cận, với diện tích hơn 600 m2 sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho những người yêu thích vận động, cùng các sân tập thể thao đa dạng, các cụm cảnh quan độc đáo. Chưa kể, cư dân cũng có thể sử dụng toàn bộ tiện ích khác của đại đô thị Vinhomes Star Ciy như: bể bơi 4 mùa rộng gần 1.000m2, không gian tiệc cưới ngoài trời đẳng cấp, hàng chục điểm nướng BBQ, sân chơi dành riêng cho trẻ em…

Hệ thống tiện ích, dịch vụ đẳng cấp ở phân khu Mẫu Đơn Star City Thanh Hóa đảm bảo cho cư dân cuộc sống sang trọng, với những trải nghiệm thượng lưu chưa từng có.

Phân khu Mẫu Đơn cũng là nơi khởi đầu cuộc sống “tất cả trong một” với những trải nghiệm thượng lưu chưa từng có. Các nhu cầu thiết yếu về y tế, giáo dục sẽ được phục vụ bởi trường phổ thông liên cấp Vinschool và phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec có mặt ngay trong phạm vi khu đô thị. Nếu cần vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, Vincom Thanh Hoá & Vinpearl Hotel Thanh Hoá chỉ cách vài phút di chuyển sẽ là sự lựa chọn lý tưởng.

Sở hữu tiêu chuẩn sống vượt trội, cùng vị trí đắc địa, phân khu Mẫu Đơn Vinhomes Star City đang là tâm điểm bùng nổ trên thị trường bất động sản Thanh Hóa những tháng cuối năm.

