Giải mã sức hút của mô hình “nhà ở kết hợp kinh doanh” tại Vinhomes Golden Avenue Móng Cái

Với quy hoạch độc đáo nhà ở kết hợp kinh doanh cùng hệ thống đại tiện ích hàng đầu tại tâm điểm TP. Móng Cái, dự án Vinhomes Golden Avenue được đánh giá là “mỏ vàng” đầu tư hấp dẫn, đem lại tiềm năng kinh doanh vượt trội.

Với lợi thế vị trí dự án nằm kề cửa khẩu Bắc Luân 2, Vinhomes Golden Avenue đón dòng khách tự nhiên của Việt Nam - Trung Quốc tới giao thương, du lịch,...

Vị trí độc tôn tạo dư địa phát triển vượt trội

Nhờ có vị thế và hạ tầng bứt phá, chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, Móng Cái đã đón 1,9 triệu lượt khách. Các khu lưu trú, nhà hàng, quán ăn, địa điểm du lịch luôn kín khách, thậm chí cháy phòng vào các dịp nghỉ lễ, cuối tuần. Dự kiến Móng Cái sẽ cán mốc đón 2,3 triệu lượt khách du lịch vào năm 2023, 6 triệu khách vào năm 2030 và trở thành một điểm đến du lịch “hot” của 2 quốc gia Việt - Trung trong thời gian tới.

Giờ đây, người dân trong nước khi đến Móng Cái (Quảng Ninh) có thể được tự lái xe qua sang TP Đông Hưng và đi sâu tới TP Nam Ninh của Trung Quốc và ngược lại, khách nội địa của Trung Quốc sẽ được đi sâu đến TP Hạ Long (Quảng Ninh). Cùng với đó, Trung Quốc cũng vừa hoàn tất lắp ray đoạn đường sắt cao tốc tới biên giới Việt - Trung đặt nền móng cho việc khai trương vào cuối năm. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt trong du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển cho các dự án BĐS trong khu vực, tiêu biểu như Vinhomes Golden Avenue (Móng Cái).

Mô hình “đô thị ưu việt” đón đầu giao thương quốc tế

Là trung tâm mới tại Móng Cái, mô hình quy hoạch để ở kết hợp kinh doanh - shophouse tại Vinhomes Golden Avenue được đánh giá là một trong những sản phẩm bất động sản hấp dẫn nhất khu vực. Nhu cầu lưu trú và kinh doanh dịch vụ, mua sắm nhờ dòng khách khổng lồ đến Móng Cái sẽ mang đến cơ hội kinh doanh đa dạng cho các chủ nhân của Vinhomes Golden Avenue từ khách sạn, homestay, văn phòng cho thuê tới ẩm thực, siêu thị mini, thời trang, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế...

Shophouse Vinhomes Golden Avenue được quy hoạch bám sát các trục đường lớn, mặt tiền thoáng rộng có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của chủ sở hữu.

Không gian shophouse của Vinhomes Golden Avenue được thiết kế khoa học, sang trọng với 4 – 5 tầng. Trong đó, mặt bằng tầng 1 và tầng 2 có thể trở thành không gian khai thác kinh doanh, các tầng còn lại gia chủ sử dụng để ở hoặc kết hợp cho thuê homestay nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Mô hình này vừa đảm bảo sự riêng tư đồng thời giúp gia tăng khả năng khai thác sinh lời và tối ưu chi phí vận hành cho gia chủ.

Mô hình shophouse mở ra cơ hội giao thương sinh lời bền vững cho chủ nhân tương lai.

CĐT Vinhomes thiết kế “may đo" mặt bằng để đáp ứng nhiều nhu cầu kinh doanh.

Tầng 4 - 5 là không gian sống tiện nghi cho gia chủ hoặc thiết kế homestay đẳng cấp cho thuê.

Để đảm bảo môi trường sống cho cư dân tinh hoa, Vinhomes Golden Avenue dày công kiến tạo hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp bậc nhất Móng Cái với công viên trung tâm có bể bơi phong cách resort rộng gần 1.700m2, sân chơi trẻ em, vườn gym, khu vực cảnh quan, cây xanh, đường dạo bộ, bếp nướng BBQ... Trong tương lai, dự án sẽ có phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec cùng trường học nhiều cấp để phục vụ tối đa nhu cầu sống của cộng đồng tinh hoa tại Móng Cái.

Nhằm mang tới cơ hội an cư đẳng cấp, sinh lời hấp dẫn cho cư dân, Vinhomes Golden Avenue, đang được áp dụng 4 lựa chọn thanh toán linh hoạt, tối ưu các phương án tài chính khác nhau phù hợp với từng nhu cầu. Ngoài ra, tất cả các khách hàng mua nhà thời điểm hiện tại sẽ được tặng thêm 03 năm miễn phí dịch vụ đẳng cấp của Vinhomes.

Nhân dịp khai trương công viên nội khu đầu tiên – New York của dự án vào ngày 4/11 vừa qua và kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu Vinhomes, đơn vị này ưu đãi tặng riêng khách hàng mua nhà tại khu Little Shanghai món quà tương đương 3 chỉ vàng, 80 triệu đồng cùng cơ hội nhận thêm 3,5% chiết khấu (áp dụng có điều kiện). Khách hàng có hộ khẩu Quảng Ninh sẽ nhận thêm ưu đãi 2% khi chọn mua nhà tại The Harmony.

Với loạt chính sách hấp dẫn, theo đánh giá, đây là thời điểm hoàn hảo để người mua sở hữu các sản phẩm tại Vinhomes Golden Avenue – tâm điểm an cư đẳng cấp, đồng thời là “mỏ vàng” kinh doanh cho các gia chủ tương lai.

NL