Bất động sản ven đô: Cơ hội đầu tư và an cư bền vững

Với sự phát triển, kết nối nhanh chóng về hạ tầng, xu hướng gần gũi với thiên nhiên, giá thành hợp lý, những năm gần đây, phân khúc bất động sản ven đô đang trở thành “điểm nóng” thu hút giới đầu cơ. Đặc biệt, những phân khúc bất động sản ven đô đã hình thành dân cư với mật độ từ vừa phải đến đông đúc có sức hấp dẫn đặc biệt do phù hợp với nhu cầu an cư của giới trẻ lập nghiệp.

Bất động sản ven đô: Xu hướng lên ngôi

Những năm gần đây, tại các TP lớn và năng động như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các vùng lân cận,…giá bất động sản ngày càng tăng cao. Trong đó, phân khúc bất động sản nội đô đã vượt khả năng của nhiều người khi những dự án có giá trị trên dưới 1 tỷ đồng đã khan hiếm và hầu như không còn tồn tại trên thị trường. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhiều nhà đầu tư đang tìm đến các kênh đầu tư an toàn. Trong đó, những khoản tích lũy tài chính dưới 1 tỷ đồng đang có xu hướng đổ về các thị trường vùng ven với mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời bền vững.

Bất động sản ven đô đang có sức hút lớn với các nhà đầu tư

Theo nhận định của một số chuyên gia bất động sản, hiện nay, phân khúc đất nền sở hữu pháp lý hoàn chỉnh ở các thành phố trực thuộc tỉnh với tốc độ phát triển mạnh mẽ, hạ tầng hoàn thiện đang là điểm đến hàng đầu của giới đầu tư. Ngoài nguyên nhân giá đầu tư đang ở mức khá mềm thì tính thanh khoản của những dự án này khá tốt, phù hợp với cả nhà đầu tư lướt sóng và lâu dài, nhất là những khu vực đang trên đà phát triển sau khi hoàn thiện về hạ tầng và có những quy hoạch quan trọng.

Thêm một yếu tố tiếp theo được những người giàu kinh nghiệm đầu tư bất động sản ven đô chia sẻ chính là hiện nay, thị trường đang chứng kiến xu hướng dịch chuyển về các vùng ven. Sự kết hợp giữa tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng cùng sức bật hạ tầng mạnh mẽ, đất nền và nhà phố vùng ven hiện đang là điểm đến hấp dẫn, hứa hẹn tạo nên cơ hội sinh lời cao trong tương lai.

Phục Hưng TOWN 1 – “viên ngọc sáng” ven đô

Chỉ cách TP Thanh Hóa khoảng 10 phút lái xe, cách quốc lộ 45 hơn 60m và quốc lộ 1A chưa đầy 2km, thuận tiện kết nối, giao thương với thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) - đô thị đang trong lộ trình thành lập thị xã vào năm 2035; khu dân cư Phục Hưng TOWN 1, tọa lạc tại xã Quảng Trạch - Quảng Xương do Phục Hưng CORP phát triển đang được ví như “viên ngọc sáng” ven đô, có sức hấp dẫn đặc biệt đối với giới đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Với quy mô 2ha, Phục Hưng TOWN 1 được thiết kế 118 sản phẩm đất nền, diện tích từ 125-180m với quy chuẩn xây dựng 2-5 tầng. Cùng với hạ tầng đồng bộ, Phục Hưng TOWN 1 hướng đến đáp ứng cho nhu cầu an cư của 1.000 người. Không chỉ là một dự án phù hợp cho đầu tư, Phục Hưng TOWN 1 còn là nơi an cư lý tưởng khi gần khu dân cư hiện hữu và các tiện ích hiện trạng. Đặc biệt, sản phẩm đất nền tại Phục Hưng TOWN 1 đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài. Cư dân có nhu cầu an cư lạc nghiệp được tự do thiết kế xây dựng nhà ở tự do theo nhu cầu ở và kinh doanh của mình. Đây được xác định là 1 ưu thế cạnh tranh so với nhiều sản phẩm bất động sản khác ở thời điểm hiện tại.

Phối cảnh khu dân cư Phục Hưng TOWN 1

Ngay cạnh Phục Hưng TOWN 1, hiện Công ty CP ECO FIELD VINA với quy mô hàng nghìn công nhân đã đi vào hoạt động. Cùng với quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố, thời gian tới, nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp sẽ tìm đến đầu tư, tạo sự phát triển bứt phá cho phát triển kinh tế và gia tăng dân số ở huyện Quảng Xương, nhất là những khu vực thuận lợi về vị trí địa lý và tính chất giao thương quan trọng.

Đặc biệt hiện nay, huyện Quảng Xương đang nghiên cứu, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên. Được biết, Tập đoàn Sun Group đã có đề xuất triển khai dự án này trên quy mô 2 giai đoạn là 200 ha, dự kiến khởi công vào quý 4-2021. Với phân khúc khúc nghỉ dưỡng đẳng cấp của Sun Group là Onsen, điển hình như dự án “Sun Onsen Village Limited Edition” tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh, khi Khu quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên được đầu tư, sẽ thúc đẩy, tạo lan tỏa cho sự phát triển dịch vụ, thương mại khu vực các xã lân cận này.

Ông Trịnh Quang Đông - Phó Tổng Giám đốc Phục Hưng CORP, chia sẻ: Bất động sản vùng ven đô thị là phân khúc hội tụ các yếu tố để trở thành một kênh sinh lời tốt, mang đến dòng tiền ổn định và an toàn cho nhà đầu tư. Bên cạnh yếu tố lợi thế nhờ quỹ đất còn lớn, có không gian sống và sinh hoạt rộng rãi, thân thiện với môi trường, giá cả hợp lý; đây còn là phân khúc đang được quan tâm, đầu tư hệ thống hạ tầng ngày càng bài bản dẫn đến vấn đề di chuyển, đi lại từ ven đô đến nội thành tương đối thuận lợi, hạn chế được việc tắt đường, ngập úng và ô nhiễm khói bụi. Đây là xu hướng mà các nhà đầu tư lớn đang quan tâm, đồng thời là nguyên nhân đưa dự án ven đô phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

An Thư