Về với Tiên Trang

Sở hữu đường bờ biển dài và đẹp, cảnh quan thiên thiên ban sơ... biển Tiên Trang (Quảng Xương) được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách về đây tắm mát, nghỉ ngơi trong những ngày nắng hè.

Biển Tiên Trang.

Món quà của tạo hóa

Nếu kể tên những bãi biển đẹp ở xứ Thanh, không thể không nhắc đến bãi biển Tiên Trang. Bãi cát rộng, nước biển trong xanh, sóng nước rì rào tự bao đời vẫn chung thủy hát khúc tình ca bên rừng phi lao... Tất cả tạo sự hoàn hảo cho cảnh quan thiên thiên của điểm đến. Dù chưa chính thức khai trương du lịch biển, nhưng chỉ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, du lịch biển Tiên Trang ước tính đã đón 1,5 vạn khách. Đây thực sự là con số ấn tượng, tín hiệu mừng cho sức hút của một điểm đến du lịch.

Cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 20km về phía Nam và cách Quốc lộ 1A chỉ khoảng 3km, đường đến Khu Du lịch biển Tiên Trang thuận lợi cho mọi phương tiện giao thông. Nếu như Sầm Sơn sôi động, mang sắc vóc của đô thị du lịch biển hiện đại với đầy đủ các tiện ích; Hải Tiến (Hoằng Hóa) đang dần chuyển mình mỗi ngày với hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ; thì đến với du lịch biển Tiên Trang, du khách được hòa mình trong không gian thiên nhiên xanh trong, thoáng đãng và yên bình. Tiên Trang mang vẻ đẹp tự nhiên, chưa chịu nhiều tác động.

Đến đây, sau khi thả mình trong làn nước biển mát lành, du khách có thể thong thả dạo bộ trên bờ biển dài 2,5km, chân trần bước trên cát mịn, cho phép mình tạm quên đi những muộn phiền mệt mỏi của cuộc sống mưu sinh ngày thường và ta bất chợt nhận ra, đâu là điều thực sự quý giá trong cuộc sống này. Ngay bên bờ biển là cánh rừng phi lao tuyệt đẹp, đây còn là điều kiện lý tưởng cho các hoạt động du lịch trải nghiệm, cắm trại, vui chơi, ngoài trời... Dễ hiểu vì sao, ngoài khách du lịch về đây tắm biển, biển Tiên Trang được nhiều người, đặc biệt là bạn trẻ lựa chọn là điểm đến gặp gỡ hội khóa, hội lớp và các gia đình ở phố thị cho về đây cắm trại, để con trẻ có những trải nghiệm tuổi thơ, gần gũi thiên nhiên mà không phải nơi đâu cũng có được.

Anh Lương Công Định, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Du lịch biển Thanh Hóa có nhiều điểm đến rất đẹp. Sầm Sơn, Hải Tiến gia đình tôi đều đã đi nhiều lần, còn Tiên Trang thì đây là lần đầu tiên, qua lời mời của một người bạn là người địa phương. Trước khi đến đây, thực sự tôi không nghĩ biển Tiên Trang đẹp đến vậy. Bãi biển đẹp thì nhiều nơi có, nhưng giữ cảnh quan tự nhiên - cánh rừng phi lao ngay bên bờ biển như ở Tiên Trang thì thực sự không nhiều. Dù các tiện ích nghỉ ngơi, dịch vụ phụ trợ chưa thực sự đồng bộ nhưng bù lại, ở Tiên Trang không có sự xô bồ, thay vào đó là bình yên, thoải mái. Vào sáng sớm hoặc buổi chiều nếu chịu khó dạo bộ trên bờ biển còn có thể mua được hải sản của ngư dân đánh bắt tươi ngon thực sự... Với lợi thế của biển Tiên Trang, nếu được đầu tư đồng bộ, đa dạng, quản lý tốt, tôi nghĩ đây sẽ là điểm đến rất hút khách trong thời gian tới”.

Khi du lịch biển kết hợp du lịch cộng đồng

Dựa trên tiềm năng, thế mạnh sẵn có, huyện Quảng Xương xác định du lịch là một trong những ngành có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ông Bùi Xuân Tiến, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quảng Xương cho biết: “Hiện nay, ở Khu Du lịch biển Tiên Trang có Dự án Đô thị du lịch sinh thái biển Tiên Trang do Công ty TNHH SOTO làm chủ đầu tư với tổng diện tích 109 ha. Dự án đã được chủ đầu tư điều chỉnh và UBND tỉnh gia hạn nhiều lần. Đến nay, đã có gần 90% mặt bằng thuộc dự án đã được giải phóng sạch, tuy nhiên vì nhiều lý do dẫn đến việc đầu tư đồng bộ các hạng mục của nhà đầu tư tại dự án còn hạn chế và kéo dài nhiều năm. Dự án Đô thị du lịch sinh thái biển Tiên Trang được kỳ vọng tạo nên diện mạo mới cho khu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện nay ở biển Tiên Trang là tiềm lực nhà đầu tư chính còn nhiều khó khăn, dẫn đến tiến độ triển khai các hạng mục trong dự án chậm, chưa kêu gọi được các nhà đầu tư thứ cấp. Huyện Quảng Xương đã đề xuất với UBND tỉnh kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án”.

Cũng bởi chưa có sự đồng bộ hạ tầng và cơ sở vật chất, dịch vụ phụ trợ nên dù lượng khách trở về với du lịch biển Tiên Trang trong dịp hè khá đông, song thực tế nguồn thu được từ du lịch là rất ít, tạo việc làm cho lao động là người dân địa phương chưa nhiều. Như thừa nhận của ông Phạm Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH SOTO - chủ đầu tư Dự án Đô thị du lịch sinh thái biển Tiên Trang: “Hiện tại chúng tôi có 40 phòng nghỉ phục vụ khách lưu trú, 2 khu tắm nước ngọt, hệ thống quầy bar, nhà hàng phục vụ ăn uống quy mô nhỏ... Tuy nhiên lượng khách sử dụng dịch vụ chưa cao, khách đến đây chủ yếu là người dân trong vùng, đến chớp nhoáng vào các ngày hè”.

Cũng theo Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quảng Xương, nhằm tạo sức hút, tạo sự đa dạng về sản phẩm du lịch nói chung, du lịch biển Quảng Xương nói riêng, Phòng Văn hóa - Thông tin đang xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện về việc khảo sát, đánh giá, lựa chọn địa điểm phát triển du lịch cộng đồng. Nhắc đến du lịch cộng đồng, nhiều người thường nghĩ đến các huyện miền núi có cảnh quan thiên nhiên đẹp. Nhưng ngay tại không gian các xã biển, nếu có đủ tiềm năng, lợi thế thì hoàn toàn có thể phát triển du lịch cộng đồng.

Theo đó, hoạt động du lịch cộng đồng huyện Quảng Xương sẽ bao gồm 2 mô hình: Mô hình trải nghiệm “Một ngày làm ngư dân” và mô hình du lịch homestay. Với mô hình trải nghiệm “Một ngày làm ngư dân”, khi du khách về với du lịch biển Tiên Trang, ngoài tắm mát, nghỉ ngơi sẽ được hòa mình trải nghiệm hoạt động đánh bắt trên biển cùng ngư dân địa phương. Các hộ gia đình làm nghề khai thác thủy, hải sản có phương tiện (thuyền, bè) đảm bảo an toàn, am hiểu tập quán địa phương là đối tượng chính tham gia mô hình. Bên cạnh đó, các hộ gia đình có nhà cửa ổn định, hợp vệ sinh, đảm bảo an ninh, an toàn; vị trí ở thoáng mát, có sân vườn, không gian đẹp, phòng ở sạch sẽ, đảm bảo yêu cầu cũng được lựa chọn để tham gia mô hình homestay cho khách du lịch nghỉ ngơi, lưu trú.

Với cả hai mô hình du lịch trải nghiệm “Một ngày làm ngư dân” và du lịch homestay, các hộ gia đình đảm bảo các tiêu chí, ở vị trí phía Đông đường ven biển các xã Tiên Trang, Quảng Thái được ưu tiên lựa chọn hỗ trợ xây dựng làm du lịch cộng đồng.

Việc xây dựng mô mình du lịch cộng đồng ở các xã ven biển Tiên Trang không chỉ tạo sản phẩm du lịch mới mà còn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ người dân ven biển làm du lịch, để từ đó tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng.

Hy vọng, với lợi thế tiềm năng vốn có, cùng nhiều giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn và định hướng phát triển du lịch đúng đắn, du lịch Quảng Xương nói chung, du lịch biển Tiên Trang nói riêng sẽ nhanh chóng chuyển mình để phát triển, trở thành một trong những điểm đến du lịch biển thực sự hấp dẫn, sôi động đối với du khách khi về với xứ Thanh.

Khánh Lộc