Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương: Khởi sắc trong thu hút đầu tư của huyện Quảng Xương

Biến tiềm năng thành lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực, những năm qua, huyện Quảng Xương đã có nhiều bước đột phá trong lĩnh vực thu hút đầu tư. “Bí quyết” để làm nên sự sôi động này của huyện Quảng Xương trong thời gian qua là gì? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

Phối cảnh Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen.

Phóng viên: Trong những năm gần đây, lĩnh vực thu hút đầu tư của huyện đã gặt hái được những kết quả như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương: Có thể nói, cùng với cả tỉnh, huyện Quảng Xương đang trên đà thuận lợi khi hội tụ đầy đủ thế và lực để trở thành một địa phương có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Quảng Xương có lợi thế của một huyện ven biển, cơ cấu dân số vàng, nằm trong vùng tam giác tăng trưởng kinh tế của tỉnh với cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông tương đối đồng bộ, thuận lợi trong việc kết nối các khu kinh tế động lực của huyện với các đô thị và trung tâm kinh tế lớn của tỉnh...

Bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ của tỉnh, Trung ương; trên cơ sở phát huy những tiềm năng, lợi thế vốn có và kế thừa những thành tựu đã đạt được, huyện Quảng Xương chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công tác quy hoạch, cải cách hành chính, áp dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách... Với nhiều nỗ lực, cố gắng, những năm gần đây, huyện Quảng Xương bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, mang tính đột phá với nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), du lịch (DL).

Có thể kể đến các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp như: Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và chế biến hạt giống Hana, xã Quảng Bình, tổng mức đầu tư 32,41 tỷ đồng; trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng, xã Quảng Trung, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng; trang trại NNCNC 4A, thị trấn Tân Phong, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng...

Các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như: Nhà máy Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc xã Tiên Trang từ nguồn vốn FDI, tổng mức đầu tư 15 triệu USD; Nhà máy May Quảng Trạch, tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng; Nhà máy May Quảng Yên, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng...

Trong lĩnh vực đô thị, DL cũng có nhiều dự án nổi bật của các tập đoàn lớn, đặc biệt phải kể đến Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên của SunGroup, tổng mức đầu tư 6.849 tỷ đồng, là dự án trọng điểm của tỉnh; Dự án Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, xã Quảng Nham và Quảng Thạch, tổng mức đầu tư 4.969 tỷ đồng; Dự án Sân golf quốc tế, xã Quảng Nham, quy mô 72,56 ha của BRG và các công ty thành viên; khu khách sạn, dịch vụ DL, biệt thự nghỉ dưỡng của Công ty CP Đầu tư dịch vụ bất động sản Victoria, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng...

Tính cả giai đoạn từ năm 2016 đến nay, huyện Quảng Xương đã thu hút được 43 dự án đầu tư (bao gồm cả FDI và DDI), tổng vốn đăng ký là 15.474 tỷ đồng; riêng năm 2020, thu hút tổng nguồn vốn đầu tư đạt 6.211 tỷ đồng, năm 2021 đạt 6.849 tỷ đồng. Đây là những kết quả hết sức thuận lợi, tạo tiền đề quan trọng cho công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của huyện, với mục tiêu tổng huy động vốn đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021-2025 là 30.000 tỷ đồng. Đồng thời, là động lực quan trọng để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu thành lập thị xã Quảng Xương vào năm 2030.

Phóng viên: Từ thực tế trên, có thể nhận định: Hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đã và đang diễn ra rất sôi động. Công tác quy hoạch có phải là “điểm nhấn” đắt giá trong tổng thể bức tranh thu hút đầu tư của huyện Quảng Xương hiện nay?

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương: Đảng bộ huyện Quảng Xương xác định công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng và là một trong những động lực cho tăng trưởng kinh tế của huyện. Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế cho đầu tư phát triển, quy hoạch cần phải đi trước một bước và phải được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh đến việc rà soát, bổ sung các quy hoạch; đánh giá lợi thế, tiềm năng của từng xã, từng khu vực để phân vùng phát triển kinh tế; huy động các nguồn lực đầu tư thực hiện các quy hoạch đô thị như thị trấn Tân Phong, đô thị Cống trúc, đô thị Bắc Ghép; đô thị, DL ven biển...; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với định hướng, quy hoạch chung của tỉnh và vùng ven biển Thanh Hóa.

Với mục tiêu nêu trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045; quy hoạch chung thị trấn Tân Phong đến năm 2035; xây dựng quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045; quy hoạch chung xây dựng khu DL, đô thị ven biển huyện Quảng Xương đến năm 2035. Nhiều quy hoạch chi tiết cũng đã được phê duyệt. Ngoài ra, còn có nhiều khu đô thị, DL đang được các nhà đầu tư lớn quan tâm, nghiên cứu như: Khu đô thị sinh thái Quảng Định (340 ha); Khu đô thị mới Đông Bắc thị trấn Tân Phong (57 ha); Khu DL sinh thái farmstay, xã Quảng Lưu (107 ha); Khu đô thị DL ven biển từ xã Quảng Thái đến xã Quảng Hải (1.500 ha)...

Đối với quy hoạch khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), đã bổ sung vào quy hoạch tỉnh đến năm 2030 thêm 1 KCN ở phía Đông Quốc lộ 1A thuộc xã Quảng Bình, Quảng Lưu, Quảng Lộc, Quảng Nhân. Toàn huyện hiện có 4 CCN đã được thành lập; tập trung hoàn thiện quy hoạch chi tiết các CCN để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, sớm lấp đầy các CCN. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo xây dựng và phê duyệt sớm các quy hoạch chung xã cũng được chú trọng để hoạch định rõ chiến lược, định hướng phát triển cụ thể cho từng giai đoạn, thời kỳ; là cơ sở để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư các dự án lớn.

Phóng viên: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật dường như cũng là lợi thế lớn của huyện Quảng Xương trong thu hút đầu tư những năm vừa qua, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương: Kinh nghiệm thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, việc nâng cấp, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh, sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là khu vực FDI.

Vì vậy, huyện xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá và đã tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, phát huy tối đa hiệu quả; trong đó, ưu tiên đầu tư các lĩnh vực là giao thông, thủy lợi, điện lưới và hạ tầng nông thôn với nhiều công trình, tuyến đường quan trọng, kết nối các trục giao thông lớn của quốc gia, của tỉnh, các khu vực quy hoạch đô thị và các khu, điểm DL của huyện đã được đầu tư, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, tăng cường tính liên kết vùng, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, như: đường từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển xã Quảng Chính, xã Quảng Thạch; đường từ cầu Thắng Phú, xã Quảng Ngọc, đi Quốc lộ 1A, xã Quảng Bình; tuyến đường Quảng Định - Quảng Lưu; đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi biển Tiên Trang; đường Thanh Niên kéo dài đến Quốc lộ 45, nối Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng xã Quảng Yên với khu vực phát triển DL ven biển của huyện.

Đối với hạ tầng thủy lợi và hạ tầng sản xuất nông nghiệp, nông thôn; đầu tư, nâng cấp theo hướng đa mục tiêu, góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và đảm bảo phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao với một số các công trình trọng điểm như: Nâng cấp trạm bơm tưới Ước Thành và kênh dân xã Quảng Ninh, Trạm bơm tưới thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, kênh tiêu nước phía Tây Quốc lộ 1A đến kênh tiêu ra sông Hoàng, xã Quảng Chính, tuyến đường nối từ đường Hoàng Bùi Hoàn đi khu NNCNC, thị trấn Tân Phong và nhiều các công trình, dự án khác.

Phóng viên: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2030 phát triển thành thị xã. Trong đó, vai trò của thu hút đầu tư rất quan trọng. Thưa ông, để tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, thúc đẩy việc thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, huyện Quảng Xương đã có chủ trương, giải pháp như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương: Trong thời gian tới, theo định hướng quy hoạch vùng huyện đến năm 2045, huyện tiếp tục nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 1/500 các KCN, CCN để thu hút các nhà đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp thoát nước để “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”.

Tập trung nguồn vốn ngân sách cho các công trình trọng điểm, có tính đột phá và sức lan tỏa lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, trọng tâm là cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án lớn tại xã Quảng Yên, xã Quảng Nham do Tập đoàn SunGroup, Tập đoàn BRG làm chủ đầu tư; các dự án đầu tư hạ tầng CCN Quảng Yên, Nham - Thạch, Cống Trúc, xã Quảng Bình.

Đẩy nhanh quá trình thực hiện Đề án duy trì và phát triển làng nghề truyền thống, giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển DL huyện đến năm 2030; Đề án phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025; xây dựng Đề án chuyển đổi số huyện Quảng Xương với mục tiêu hiện đại hóa, xây dựng chính quyền điện tử và quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện để nâng cao công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Huyện cũng sẽ nghiên cứu, sớm xây dựng quy hoạch chung đô thị Quảng Xương đến năm 2030, làm cơ sở để thành lập các phường và xã ngoại thị, hướng tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 thành lập thị xã Quảng Xương.

Bức tranh thu hút đầu tư của huyện xoay quanh 3 trục chính, làm nên tam giác phát triển, đó là: DL - đô thị - công nghiệp. Trong đó, hiện nay, lĩnh vực DL của huyện Quảng Xương đã và đang là “thỏi nam châm” thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài tỉnh. Do đó, trong thời gian tới, huyện tập trung các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp như: hoàn thiện và tăng cường quản lý quy hoạch; đẩy mạnh huy động vốn đầu tư; phát triển thị trường khách DL nội địa, từng bước mở rộng thu hút thị trường khách quốc tế; tập trung phát triển sản phẩm DL biển và DL khoáng nóng, kết hợp với các sản phẩm DL theo hướng bền vững... Bên cạnh đó, huyện chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến và liên kết, hợp tác phát triển DL, gắn với phát huy tối ưu hiệu quả ứng dụng các phương tiện, cách thức truyền thông hiện đại, DL thông minh đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về DL... Huyện Quảng Xương nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển DL trở thành điểm đến mới, độc đáo và hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa cũng như của khu vực miền Bắc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hương Thảo (thực hiện)