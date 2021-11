Nước Nga trong tôi

Khi nghĩ về Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết trước đây (nay là Cộng hòa Liên bang Nga), mỗi người chúng ta không chỉ say đắm vẻ đẹp mùa thu vàng, miên man tuyết trắng, cung điện nguy nga, những tuyệt tác văn học nghệ thuật được sáng tác bởi những thiên tài... Hơn hết, đó là sự trân trọng, cảm phục đất nước đã làm nên một cuộc cách mạng long trời lở đất, mở ra con đường giải phóng dân tộc - Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại! Đó cũng là cảm xúc chung của không ít thế hệ người dân xứ Thanh đã và đang sinh sống, học tập, làm việc trên xứ sở Bạch Dương này.

Ông Lê Gia Ninh (người thứ hai từ bên phải sang) cùng Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Nga tới thăm Trường Đại học Tổng hợp Xanh Pêtécbua (Nga).

Sống mãi kỷ niệm, hồi ức đẹp

Những câu chuyện, chia sẻ, tiếng cười, sự xúc động xoay quanh kỷ niệm, hồi ức đẹp về đất nước Nga đã trở thành cầu nối, duyên cớ đưa chúng tôi gặp gỡ ông Lê Gia Ninh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa.

Ông Ninh đến với nước Nga vào những tháng năm sôi nổi, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khi còn là giáo sinh sư phạm của tỉnh nhà, ông Ninh được học tiếng Nga và tiếp cận, tìm hiểu văn hóa Nga, từ đó vun đắp nên tình yêu với đất nước, con người, mạch nguồn lịch sử - văn hóa nơi đây. Ông Ninh yêu thích những bài hát Nga nổi tiếng lúc bấy giờ và hát nó một cách say sưa. Những ca khúc như: “Địa chỉ chúng tôi Liên bang Xô Viết”, “Ka-chiu-sa”, “Hành khúc thanh niên sôi nổi”, “Triệu đóa hoa hồng”, “Nụ cười”, “Chiều Matxcova”, “Cây thùy dương”, “Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà”, “Từ sông Đà đến sông Vonga”... vang lên không biết bao nhiêu lần trong suốt thời trai trẻ nhiệt huyết, sôi nổi của ông. Cho đến ngày hôm nay, khi đã ở bên kia con dốc cuộc đời, ông Ninh vẫn say sưa hát những bài hát ấy trong các dịp giao lưu, gặp gỡ bạn bè do Hội Hữu nghị Việt - Nga tổ chức.

Tháng 8-1988, lần đầu tiên trong đời ông Ninh được đặt chân đến đất nước Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay). Lúc ấy ông là học viên Trường Đoàn cao cấp Trung ương (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay) và được tham gia đoàn thực tập sinh của Việt Nam sang Liên Xô nghiên cứu, thực tập về công tác đoàn và phong trào thanh niên cộng sản. Ông chia sẻ: Những năm 80 của thế kỷ XX, Liên Xô lúc bấy giờ đang là thành trì của hệ thống XHCN. Từ một đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn như Việt Nam, khi lần đầu tiên đoàn đặt chân đến Liên Xô, nhìn ngắm những ngôi nhà khang trang, phố xá tấp nập, xe cộ nườm nượp khiến chúng tôi cảm thấy háo hức, phấn khích xen lẫn chút hồi hộp, lo lắng. Đoàn chúng tôi được đón tiếp rất trọng thị, được ở tại khu ký túc xá của Trường Đoàn TNCS Komsomol (Liên Xô). Lần đầu tiên chúng tôi được tận hưởng cảm giác đi máy bay, ở tòa nhà cao tầng đồ sộ, mùa đông có lò sưởi, chăn ấm, nệm êm, ăn đồ ăn Tây tuyệt vời như thế nào.

Đối với ông Ninh, quãng thời gian sinh sống, học tập tại nước Nga là kỷ niệm mà ông mãi trân trọng, lưu giữ suốt cuộc đời. Ông nhớ cái lạnh thấu xương vào mùa đông ở Mát-xcơ-va, nhất là vào những khi tuyết tan; nhớ về những buổi trò chuyện thâu đêm giữa những người bạn cùng phòng ở khu ký túc xá; nhớ bà mẹ nuôi người Nga - Irina Ivanova đôn hậu, ân cần chăm sóc nhiệt tình chu đáo từng miếng ăn, giấc ngủ mỗi khi ông tới chơi nhà... Nước Nga cũng là niềm đau đáu, tâm tư rất riêng của ông mỗi khi nghĩ về những ký ức hết sức sâu đậm: “Năm 2012, khi có cơ hội trở lại nước Nga, với tất cả niềm tin yêu, kính trọng, ông có đi tìm lại người mẹ nuôi tên Irina Ivanova, nhưng hay tin bà đã mất. Ông cố gắng hỏi thăm về nơi an nghỉ cuối cùng của bà để có thể thắp nén tâm nhang, gửi một lời chào, lời tri ân sâu sắc, nhưng đã không thể tìm được”. Cho đến tận bây giờ, lòng ông vẫn trĩu nặng cảm giác có lỗi, thiếu sót với người mẹ đặc biệt ấy.

Tuy sinh sống, học tập tại Nga trong khoảng thời gian không dài, nhưng đó là một trong những quãng thời gian đẹp nhất, sôi nổi, nhiệt huyết nhất cuộc đời ông. Ông được trải nghiệm cuộc sống, môi trường học tập mới và thu nhận được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, trau dồi phẩm chất, tác phong, tư duy làm việc khoa học, hiệu quả, nghiêm túc, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, tâm huyết, hết mình trong công việc... Đây là dấu mốc quan trọng, là nền tảng vững chắc giúp ông trong chặng đường phát triển bản thân. Ông luôn trân trọng, biết ơn về điều đó.

Năm 2012, ông Ninh có cơ hội trở lại nước Nga nhân các sự kiện đại hội, giao lưu, gặp gỡ do Hội Hữu nghị Việt - Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt tổ chức. Cuộc gặp gỡ, giao lưu nào cũng nồng hậu, ấm áp, rưng rưng xúc động, lưu luyến như chẳng muốn rời xa. “Nước Nga như quê hương thứ hai của tôi. Tôi yêu đất và người nơi ấy, yêu nền văn hóa phong phú, đa dạng, rất có chiều sâu và vô cùng đặc sắc của họ. Khi xem chương trình truyền hình nói về mối quan hệ hữu nghị, nghĩa tình giữa hai dân tộc, xem những thước phim, nghe những bài hát Nga mà lòng bồi hồi, rưng rưng xúc động” - ông Ninh chân thành chia sẻ.

Cũng nhân dịp tham dự Đại hội Hội Hữu nghị Nga - Việt tại Mát-xcơ-va, ông Lê Gia Ninh đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương hữu nghị của Hội Hữu nghị Liên bang Nga - Việt Nam do Chủ tịch Buianop trao tặng.

Mái nhà chung của tình hữu nghị thủy chung, gắn bó

Tình yêu mến, trân trọng dành cho nước Nga và tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Nga chính là chiếc cầu nối đưa ông Ninh và nhiều người khác đến với Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa. Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa là một trong các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện.

Từ năm 2008 đến nay, trải qua 3 kỳ đại hội, hội không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, số lượng hội viên, chất lượng hoạt động. Số lượng hội viên không ngừng tăng lên, đa dạng về thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, độ tuổi của hội viên từ 28 - 75 tuổi. Hội có trên 200 hội viên, với hơn 10 chi hội trực thuộc.

Trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt - Nga Thanh Hóa luôn đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố hệ thống, tổ chức hội, chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá, mở rộng và thu hút hội viên trên địa bàn toàn tỉnh. Hội tổ chức các hoạt động, sự kiện theo các chủ đề, chủ điểm hằng tháng, hằng quý, năm, gắn với các hoạt động, sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Năm 2013, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa đã đăng cai tổ chức thành công tốt đẹp hội nghị giao ban toàn quốc tại tỉnh nhà, đáng chú ý là đã trực tiếp mời đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt từ Mát-xcơ-va đến với Thanh Hóa tham dự hội nghị. Năm 2018, hội đã tổ chức hội thảo khoa học về chiến thắng phát xít với hàng chục báo cáo khoa học đến từ các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ là hội viên của hội; xây dựng kỷ yếu hội thảo công phu, chất lượng. Năm 2020, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đăng cai tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Nơi ấy nước Nga” tại Khách sạn Sao Mai, TP Thanh Hóa. Triển lãm đã trưng bày hàng trăm tác phẩm ảnh đẹp, tiêu biểu, phong phú, đa dạng về vùng đất và con người của cả hai dân tộc Việt - Nga qua các thời kỳ, do các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam từng học tập, công tác tại Nga sáng tác.

Trên cơ sở định hướng về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, hội đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư, tìm kiếm thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của Thanh Hóa nói riêng.

Hội phối hợp chặt chẽ với Hội đồng hương Thanh Hóa tại Mát-xcơ-va và tỉnh Kha-va-rốp-skai tham gia vào các hoạt động quan trọng của hội; vận động hội viên và bà con Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và công tác tại Liên bang Nga tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện... Nhiều cá nhân của hội đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ các phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện, vì cộng đồng, phòng chống dịch COVID-19 như: ông Lê Ngọc Hinh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sao Mai; ông Lê Xuân Thơm, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hải Đăng, Khánh Hòa; ông Lê Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư tổng hợp Thanh Hóa...

Qua những hoạt động thiết thực, hiệu quả, hội thực sự là ngôi nhà chung, nơi giao lưu, gặp gỡ, đoàn kết, gắn bó những người đã, đang sinh sống, làm việc, học tập tại Nga, có tình yêu với nước Nga, mong muốn được góp phần tô thắm thêm truyền thống, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt - Nga.

Cùng với sự chảy trôi của thời gian, nhiều điều đã dần đổi thay nhưng ông Ninh và những người bạn của ông trong Hội Hữu nghị Việt - Nga luôn vững tin rằng: Tình hữu nghị gắn bó, thủy chung giữa hai nước sẽ không dễ dàng bị tác động, lay chuyển. Bởi tình yêu, niềm tin mãnh liệt ấy, nên dẫu cách xa về mặt địa lý, thời gian nhưng những cuộc giao lưu, gặp gỡ giữa bạn bè hai quốc gia luôn ấm nồng tình nghĩa trong cái ôm thật chặt, tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả không muốn rời. Nước Nga - đất nước của những cánh rừng Taiga trải dài mênh mông tuyết trắng, những câu chuyện cổ tích, làn điệu dân ca, dân vũ cuốn hút, say đắm lòng người; đất nước của những công trình kiến trúc nguy nga, lộng lẫy, di sản văn hóa vững bền theo năm tháng, những tác phẩm văn học - nghệ thuật bất hủ, những anh hùng góp phần làm nên lịch sử, những nghệ sĩ thiên tài... Như ngọn lửa vĩnh cửu bên tượng đài liệt sĩ vô danh tại Quảng trường Đỏ; mối quan hệ hữu nghị keo sơn, bền chặt Việt - Nga luôn cháy mãi, sáng chói trong dòng cảm xúc thủy chung. “Có thể nói, có một nước Nga đang mạnh mẽ phát triển, sôi động trong nhịp sống hiện đại, thì cũng vẫn còn đó một nước Nga của lòng nhân hậu mênh mông, thẳm sâu những tầng nấc văn hóa, văn minh ghi dấu trong trái tim nhiều thế hệ người Việt” - ông Ninh bộc bạch.

Hương Thảo