Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào phương án lập quy hoạch đô thị và nông thôn, tạo động lực phát triển mới

Sáng 19/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về phương án triển khai lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Giám đốc sở Xây dựng Trịnh Huy Triều trình bày tờ trình.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy UBND tỉnh đã trình bày tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án triển khai lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Kết luận số 177-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Theo đó, toàn tỉnh có 166/166 phường, xã cần phải lập quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch chung (QHC). Trong đó: Lập điều chỉnh QHC, đồng thời điều chỉnh quy hoạch phân khu (QHPK) đô thị có 21 phường, xã (gồm các đô thị Thanh Hóa, Sầm Sơn, Bỉm Sơn và Nghi Sơn trước đây); lập mới QHC, đồng thời lập mới QHPK đô thị có 23 xã (gồm các đô thị Hoằng Hóa, Quảng Xương và Thọ Xuân trước đây); lập điều chỉnh QHC đô thị có 2 xã (Mường Lát, Đồng Tiến - đô thị Gốm); lập mới QHC đô thị có 27 xã (gồm các xã có khu vực trước đây là đô thị); điều chỉnh QHC xã có 19 xã (các xã không sáp nhập); lập mới QHC xã có 74 xã...

Báo cáo tờ trình cũng nêu rõ, theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/2/2023, xác định đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Thanh Hóa là 50% (hiện nay là 40,55%)... Để đạt mục tiêu, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo liên kết vùng, khai thác tối đa tiềm năng quỹ đất, đồng thời bảo tồn cảnh quan, môi trường sinh thái.

Cho ý kiến vào nội dung tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng việc lập quy hoạch là rất cần thiết. Trong quá trình lập quy hoạch phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế. Trong quá trình xây dựng phương án cần quan tâm quy hoạch các công trình công cộng như trung tâm hành chính xã, trụ sở Đảng ủy, UBND, MTTQ, các thiết chế văn hóa, thể thao... tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thống nhất với chủ trương triển khai lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh được Đảng ủy UBND tỉnh xin ý kiến. Đồng thời đề nghị, việc lập quy hoạch phải được nghiên cứu kỹ, sát thực tế, phản ánh đúng nhu cầu phát triển của tỉnh. Trong quy hoạch phải đảm bảo đảm sự đồng bộ với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, các quy hoạch ngành, lĩnh vực và phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Các địa phương phải rà soát, cập nhật cụ thể về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xác định rõ tiêu chí đô thị, tiêu chí nông thôn để bảo đảm quy hoạch khả thi, phù hợp mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh. Việc phân bổ quỹ đất phải hợp lý, dành diện tích cho hạ tầng thiết yếu như hành chính, giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa – thể thao. Cùng với đó, cần đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn cảnh quan, di tích văn hóa, gắn quy hoạch với yêu cầu quốc phòng – an ninh, bảo đảm ổn định lâu dài, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo các sở, ngành lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để lập quy hoạch có chất lượng cao, đảm bảo quy hoạch có tầm nhìn hiện đại tạo không gian phát triển thu hút đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân trong tương lai.

UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương phải khẩn trương hoàn thành lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn, bảo đảm đồng bộ, chất lượng và tầm nhìn dài hạn. Trong quá trình thực hiện, phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm sự phát triển của tỉnh. Các xã, phường phải chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn để bảo đảm chất lượng hồ sơ, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ để Thanh Hóa bứt phá trong thời kỳ tới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào Tờ trình xin ý kiến về kết quả rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng các cầu dân sinh để kết nối các khu vực dân cư thường xuyên bị chia cắt khi có thiên tai, mưa lũ trên địa bàn các xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình xin ý kiến về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình xin ý kiến về Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 6, năm 2025 và UBND tỉnh quyết định chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện các công trình, dự án theo phân quyền, phân cấp trên địa bàn tỉnh năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

