Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng được Đảng ủy UBND tỉnh trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 28/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng được Đảng ủy UBND tỉnh trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, gồm: Tờ trình xin ý kiến về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tờ trình xin ý kiến về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 7, năm 2025 và chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện các công trình, dự án theo phân quyền, phân cấp trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Tờ trình xin ý kiến về việc đề nghị phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đợt 2.

Tờ trình xin ý kiến đối với Phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương -Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Tờ trình xin ý kiến về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Tờ trình xin ý kiến về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 177/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa.

Tờ trình xin ý kiến đối với Phương án điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 ngân sách cấp huyện.

Tờ trình xin ý kiến về việc trình HĐND ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 - 2028.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025.

Tờ trình xin ý kiến về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2026

Tờ trình xin ý kiến về việc phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026, tỉnh Thanh Hóa.

Tờ trình xin ý kiến về phương án kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026, tỉnh Thanh Hóa.

Tờ trình xin ý kiến về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 tỉnh Thanh Hóa.

Tờ trình xin ý kiến về dự kiến nhu cầu Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026 - 2028 tỉnh Thanh Hóa.

Tờ trình xin ý kiến về việc giao biên chế khối chính quyền của tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Tờ trình xin ý kiến đối với Phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp

Tờ trình xin ý kiến về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng Container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa...và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cơ bản thống nhất về chủ trương với những nội dung được Đảng ủy UBND tỉnh trình tại hội nghị. Đồng thời cho ý kiến cụ thể trực tiếp vào từng nội dung, lĩnh vực và yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng rà soát kỹ về căn cứ pháp lý, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật đầy đủ chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành để bảo đảm hệ thống văn bản của tỉnh thống nhất, đồng bộ, đủ điều kiện triển khai khi ban hành.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, báo cáo theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ luận cứ, đánh giá kỹ những nội dung được Đảng ủy UBND tỉnh trình, bảo đảm sát thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện có hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương hành chính, bảo đảm mọi quyết sách của tỉnh khi ban hành phải tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

