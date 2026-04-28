Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh

Chiều 28/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 25 để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng, do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình về việc trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa, chúc mừng đồng chí thiếu tướng Vũ Văn Tùng.

Trước khi vào chương trình hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa, chúc mừng đồng chí thiếu tướng Vũ Văn Tùng, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa được Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 điều động giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với tờ trình xin ý kiến về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030; tờ trình xin ý kiến về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc báo cáo phương án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn các xã miền núi.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình; đồng thời đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ các nội dung liên quan.

Đối với tờ trình xin ý kiến về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030, các ý kiến cho rằng đây là một chính sách rất nhân văn, nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về chính sách bảo hiểm y tế, đặc biệt là Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số chính sách đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Chỉ thị số 52 của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số vào năm 2026 và đạt bao phủ toàn dân vào năm 2030.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị Nghị quyết của HĐND tỉnh cần quy định rõ về trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành các chỉ tiêu; đồng thời phải có cơ chế giám sát chặt chẽ để đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả cao nhất, hỗ trợ đúng đối tượng, phòng ngừa việc trục lợi chính sách.

Đối với việc ban hành chính sách khuyến công, các đại biểu đề nghị cần đánh giá kết quả thực hiện chính sách giai đoạn 2020-2025; làm rõ các căn cứ pháp lý, đối tượng thu hưởng, định mức hỗ trợ, cơ chế kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách. Đối với phương án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn các xã miền núi, các đại biểu đồng tình cao về sự cần thiết, đồng thời tập trung làm rõ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, việc bố trí nguồn lực và lộ trình, tiến độ thực hiện....

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đánh giá cao Ban thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Ban thường vụ Tỉnh ủy, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Bí thư Tỉnh ủy giao Ban thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành liên quan hoàn thiện các báo cáo, tờ trình; giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra chặt chẽ các tờ trình, đảm bảo các cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, có tính khả thi cao, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành.

Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với Dự thảo chương trình hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giai đoạn 2026-2030; Dự thảo kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Minh Hiếu