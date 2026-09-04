Bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận

Chiều 4/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận của Đảng. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện chủ trương, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh triển khai bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Việc bàn giao được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tập trung rà soát nhân sự, cơ sở vật chất, nhiệm vụ đang triển khai, hồ sơ, tài liệu và thống nhất các nội dung liên quan giữa hai cơ quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại hội nghị.

Nội dung bàn giao gồm chức năng tham mưu về công tác dân vận, dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng biên chế, hợp đồng lao động, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các đề án, nhiệm vụ đang triển khai và hồ sơ, tài liệu liên quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ là yêu cầu quan trọng trong quá trình sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy. Vì vậy, các cơ quan phải bảo đảm công việc được thực hiện liên tục, thông suốt, không để gián đoạn hoặc tạo khoảng trống trong công tác tham mưu. Trên tinh thần đó, đề nghị hai cơ quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện bàn giao và tiếp nhận đầy đủ, chính xác, rõ nội dung, rõ trách nhiệm; những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh khẩn trương hoàn tất việc bàn giao nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác, hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu và các nhiệm vụ đang triển khai; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan bàn giao cơ sở vật chất, tài chính theo đúng quy định. Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhanh chóng tiếp nhận, phân công cụ thể, không để ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tham mưu; coi công tác dân vận là một kênh quan trọng giúp cấp ủy nắm chắc tình hình Nhân dân, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh từ cơ sở để tham mưu chủ trương, giải pháp phù hợp.

Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có năng lực, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đã ký biên bản bàn giao.

Phan Nga