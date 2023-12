Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thúy Sơn

Thời gian qua Công an xã Thúy Sơn (Ngọc Lặc) đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh - trật tự (ANTT); phối hợp với MTTQ Việt Nam xã Thúy Sơn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Công an xã Thúy Sơn tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Bên cạnh đó, Công an xã Thúy Sơn còn thường xuyên bám sát cơ sở nắm vững tình hình; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay Công an xã Thúy Sơn đã tổ chức 200 lượt tuần tra vũ trang; tổ chức cho gần 1.700 hộ ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, đốt pháo; vận động, thu hồi 3 vũ khí tự chế. Thành lập và duy trì 10 tổ ANTT. Các tổ này thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát giữ gìn trật tự xã hội. Qua đó, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở.

Ngoài ra, Công an xã Thúy Sơn đã xây dựng và phát huy các mô hình giữ vững ANTT như: “Mô hình dòng họ tự quản ANTT Phạm Văn”, “Tiếng kẻng bình yên thông minh”... Các mô hình đã huy động được đông đảo người dân tham gia và phát huy hiệu quả góp phần giữ vững ANTT.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân, đặc biệt là lực lượng công an, nhiều năm qua tình hình ANTT xã Thúy Sơn luôn ổn định; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; Nhân dân trên địa bàn xã cung cấp nhiều tin báo có giá trị, giúp Công an xã điều tra và giải quyết nhiều vụ việc. Nhờ làm tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã góp phần quan trọng giúp xã Thúy Sơn hoàn thành tiêu chí quốc phòng - an ninh trong 19 tiêu chí XDNTM.

Đại úy Tào Văn Huy, Trưởng Công an xã Thúy Sơn cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xã sẽ tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình ANTT; huy động xã hội hóa xây dựng mô hình “Camera giám sát ANTT” trong năm 2024. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Bài và ảnh: Hải Anh