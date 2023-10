Hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội và PCCC ở phường Lam Sơn

Chiều 10-10, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội (TTATXH); 9 tháng triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CNCH) trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa và phường Lam Sơn dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Lam Sơn; Công an phường Lam Sơn và các đồng chí bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn.

Trưởng Công an phường Lam Sơn báo cáo kết quả 3 tháng cao điểm thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH tại 12/12 tổ dân phố. Đồng thời, tổ chức 135 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và 45 lượt tuyên truyền lưu động về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm cố ý gây thương tích, giết người, tội phạm trên không gian mạng.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, 2.180 lượt hộ dân trên địa bàn phường đã cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh - trật tự và phòng ngừa tội phạm. Trong 3 tháng cao điểm thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, Công an phường đã tăng cường công tác phòng, chống tôi phạm. Nhờ vậy số vụ việc liên quan đến an ninh - trật tự trong thời gian chuyển hóa giảm so với trước đây. Về trật tự xã hội, trong 3 tháng chuyển hóa địa bàn xảy ra 5 vụ, giảm 1 vụ so với 3 tháng liền kề. Qua đánh giá, phường Lam Sơn không có địa phàn phức tạp, nổi cộm về an ninh - trật tự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 9 tháng triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH trên địa bàn, phường Lam Sơn đã triển khai 64 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 23 “Điểm chữa cháy công cộng” ở các khu dân cư. Mặt khác, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy và ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Đến nay, toàn phường có trên 75% hộ dân trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay và 100% số hộ dân ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

Nhân dân các tổ dân phố dự hội nghị.

Cùng với đó, phường Lam Sơn đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH - phòng chống sự cố hóa chất phường, các bộ phận liên quan, các phố dân cư tổ chức rà soát đưa ra khỏi danh sách quản lý đối với các cơ sở không còn hoạt động, bổ sung vào danh sách quản lý đối với các cơ mới phát sinh chưa được đưa vào quản lý. Cụ thể, phường đã tiến hành lập, theo dõi hồ sơ quản lý về PCCC đối với 615/615 cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, phường Lam Sơn tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH. Trong đó, lực lượng Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm từ sớm, từ cơ sở và công tác bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh - trật tự xã hội.

Đối với công tác PCCC ở khu dân cư, phường tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; hướng dẫn các tổ liên gia an toàn về PCCC và các điểm chữa cháy công cộng duy trì việc thực tập phương án PCCC theo định kỳ; tăng cường công tác quản lý PCCC&CNCH đối với các chung cư, nhà trọ, nhà tập thể trên địa bàn; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC và ít nhất 20% dân số tại địa phương cài đặt, sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114”.

Trần Thanh