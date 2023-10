Giữ vững an ninh trật tự xã biên giới

Sơn Điện (Quan Sơn) là xã biên giới tiếp giáp với huyện Viêng Xay (Lào). Xã có 10 bản, 1.200 hộ, 5.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định công tác giữ vững an ninh trật tự (ANTT) là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua công an xã đã tích cực bám sát địa bàn, nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các kế hoạch giữ vững ANTT. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước những âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm.

Người dân tự nguyện mang súng tự chế giao nộp cho Công an xã Sơn Điện.

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng chủ động mở các đợt đấu tranh trấn áp tội phạm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, công an xã đã phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện 28 lần tuần tra vũ trang; tổ chức cho 1.012 hộ dân ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể hòa giải 4 vụ việc dân sự; tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xử phạt hành chính 3 vụ vi phạm ANTT. Vận động Nhân dân giao nộp 11 khẩu súng tự chế; phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện phát hiện, xử lý 3 vụ, 3 đối tượng mua bán trái phép linh kiện súng qua đường bưu chính.

Công an xã còn dành nhiều thời gian bám sát cơ sở thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 100% công dân có mặt tại địa bàn và đăng ký, kích hoạt 1.722 tài khoản định danh điện tử. Đồng thời thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quản lý các đối tượng nghiện ma túy và đưa một số đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Ông Lương Hồng Quang, người dân bản Ngàm, cho biết: Nhờ lực lượng công an nên tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, Nhân dân yên tâm để lao động sản xuất. Các đồng chí công an thường xuyên bám sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, kịp thời tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn khi Nhân dân gặp phải.

Thiếu tá Lương Văn Độ, Trưởng Công an xã Sơn Điện cho biết: Thời gian tới, công an xã sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp giữ vững ANTT, trong đó chú trọng xây dựng mô hình “Camera ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phân công cán bộ, chiến sĩ quản lý địa bàn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, hướng dẫn Nhân dân giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Xuân Anh