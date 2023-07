Bình yên Bản Mạ

Nằm cách TP Thanh Hóa khoảng 60km, bản Mạ (thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân) chỉ có 54 hộ dân, với 142 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Thái. Từ một bản nghèo, nhưng với lợi thế thiên nhiên ban tặng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, bản Mạ giờ đã trở thành bản du lịch cộng đồng gắn với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Thái, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng...

Công an thị trấn Thường Xuân tăng cường kiểm tra phòng, chống cháy nổ tại các homestay.

Xác định bảo đảm ANTT, an toàn cho người dân và du khách là việc làm thường nhật nên kể từ khi về cơ sở, Công an thị trấn Thường Xuân đã chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Thường Xuân đã ngày đêm bám dân, bám bản, bám địa bàn vừa tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác bảo đảm ANTT, vừa gần gũi lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc để tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, nhiều mô hình tự phòng, tự quản về ANTT đã được xây dựng và phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm như: mô hình “Camera với ANTT”, “Ánh sáng đường quê”…

Anh Nguyễn Hữu Sơn, một du khách ở TP Thanh Hóa trong một lần đến bản Mạ để du lịch cùng gia đình cho biết: “Khi đến đây, chúng tôi được lực lượng Công an, đội bảo vệ hướng dẫn đậu đỗ xe, các điểm tham quan trong bản Mạ. Vừa đi ngắm cảnh sắc trong lành vừa được nghe anh lái xe trong bản giới thiệu về bản Mạ khiến chúng tôi cảm thấy rất hấp dẫn, thú vị. Tình hình ANTT, ATGT ở đây rất đảm bảo, đó cũng chính là điều mà chúng tôi cảm thấy yên tâm, hài lòng và chắc chắn sẽ còn nhiều dịp chúng tôi quay trở lại nơi đây, để tìm hiểu cuộc sống, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, những ngôi nhà sàn truyền thống, điệu khua luống, nhảy sạp, dệt thổ cẩm, các món ăn truyền thống của dân tộc Thái”...

Tình hình ANTT được đảm bảo góp phần phát triển du lịch ở bản Mạ.

Gia đình anh Lữ Văn Tính là một trong 5 hộ tiên phong làm du lịch cộng đồng (homestay) ở bản Mạ. Được lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình anh đã đầu tư lắp đặt hệ thống các mắt camera tại 2 nhà sàn và các nơi cần thiết. Tương tự, nhiều hộ gia đình ở bản Mạ cũng thấy được những lợi ích của việc lắp đặt camera ANTT nên đã đầu tư lắp đặt. Đến nay, bản Mạ đã vận động xã hội hóa phát triển mô hình “Camera giám sát ANTT” với hơn 60 camera được lắp đặt ở các gia đình và khu vực công cộng.

Anh Lữ Văn tính cho biết: Sau khi hệ thống camera của gia đình tôi được lắp đặt, đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng công an và gia đình trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra, từ đó kịp thời phát hiện các vụ việc phức tạp giúp lực lượng công an điều tra, truy xét; phát huy được sức mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, tạo sự an tâm cho du khách khi chọn gia đình tôi làm nơi dừng chân nghỉ dưỡng, tham quan du lịch bản Mạ".

Công an thị trấn Thường Xuân giúp dân thu hoạch lạc.

Một trong những niềm vui, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc bản Mạ đó là năm nay bản được chọn là một trong những đơn vị tổ chức điểm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Để chuẩn bị cho các hoạt động của Ngày hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp tham mưu, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động văn hoá-văn nghệ, thể dục-thể thao; trang trí khánh tiết, công tác hậu cần, đảm bảo ANTT... Thông qua đó để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Ông Hoàng Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân cho biết: Từ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng và mạnh mẽ với nòng cốt là lực lượng Công an thị trấn, tình hình ANTT tại địa phương được tiếp tục giữ vững, đảm bảo; người dân chủ động hướng dẫn khách du lịch thực hiện đúng Luật Cư trú, Luật Giao thông đường bộ. Chủ động công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC tại các homestay. Những kết quả cơ bản này đã tạo tiền đề cho Đề án Phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Thường Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Một ngày mới bình yên trên bản Mạ, đem lại niềm tin tưởng, phấn khởi cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trước những thành tựu của quê hương, đất nước. Hoà trong niềm vui chung đó, cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Thường Xuân vinh dự, tự hào vì đã nỗ lực phấn đấu, đồng hành cùng các cấp, các ngành chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây.

Mai Hà