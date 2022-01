Thị xã Nghi Sơn phát triển nghề chế biến thủy sản theo hướng an toàn thực phẩm

Thị xã Nghi Sơn hiện có hơn 2.000 phương tiện khai thác hải sản các loại, 869,6 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản và mỗi năm, tổng sản lượng đạt khoảng 39.000 đến 40.000 tấn. Đây là tiềm năng lớn để thị xã Nghi Sơn phát triển ngành nghề chế biến thủy hải sản (CBTHS), tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế cho các xã vùng biển.

Sản phẩm nước mắm Tác Huy, thôn Thượng Hải, phường Hải Thanh được đánh giá, xếp hạng và công nhận OCOP 3 sao.

Để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế này, những năm qua, thị xã Nghi Sơn đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển khai thác, nuôi trồng thủy hải sản gắn với ngành nghề CBTHS. Hiện, trên địa bàn thị xã đã phát triển được 45 doanh nghiệp, 231 cơ sở CBTHS, trong đó, có nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản đạt tiêu chuẩn hàng xuất khẩu vào một số nước châu Á. Các hiệp hội chế biến nước mắm Do Xuyên – Ba Làng phường Hải Thanh và các hộ sản xuất nước mắm truyền thống hoạt động có hiệu quả.

Mặc dù đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế biển nói chung và phát triển ngành, nghề CBTHS nói riêng, song, theo đánh giá của Phòng Kinh tế, UBND thị xã Nghi Sơn, CBTHS nhìn chung vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, sản phẩm chế biến đơn điệu, các sản phẩm chế biến chủ yếu được thực hiện thủ công, quy mô nhỏ lẻ. Do đó, định hướng phát triển ngành nghề CBTHS của thị xã Nghi Sơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo là mở rộng quy mô phát triển các doanh nghiệp, cơ sở CBTHS theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm, gắn với hình thành các thương hiệu thủy sản.

Để thực hiện định hướng phát triển này, thị xã Nghi Sơn đang đẩy mạnh phát triển ngành nghề CBTHS tại các vùng cửa lạch có nghề cá phát triển, như: Hải Thanh, Hải Bình, Hải Châu, Thanh Thủy..., với nhiều loại sản phẩm có giá trị trong xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; trong đó, chú trọng các sản phẩm xuất khẩu, như: mực lột da, cá tẩm gia vị, chả cá... Quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm nguyên liệu phục vụ CBTHS, như: đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá, nâng cao nhân lực bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu phát triển ngành khai thác, quy trình giám sát và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu hải sản khai thác. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ kỹ thuật mới trong khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm cho phục vụ chế biến và xuất khẩu. Ngoài ra, thị xã còn tích cực triển khai các giải pháp quản lý, kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cơ sở CBTHS. Đồng thời, tăng cường phối hợp cùng các ngành chức năng, chỉ đạo các xã, phường tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đến từng cơ sở CBTHS; yêu cầu tất cả các cơ sở ký cam kết bảo vệ môi trường, bảo đảm tất cả các chất thải phát sinh được thu gom, xử lý theo quy định. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn mở các lớp tập huấn về các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, hộ làm nghề CBTHS.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển ngành nghề CBTHS theo hướng an toàn thực phẩm, nên sản phẩm CBTHS của thị xã Nghi Sơn ngày càng được người tiêu dùng tin dùng, năng lực sản xuất của các cơ sở CBTHS ngày càng được nâng cao. Năm 2021, sản lượng thu mua CBTHS đạt 129.500 tấn, vượt 7,9% so với kế hoạch và tăng 31,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, đến nay, thị xã đã có 9 sản phẩm CBTHS được đánh giá, xếp hạng và công nhận OCOP; trong đó, có 1 sản phẩm mắm tôm đạt 4 sao; 2 sản phẩm nước mắm và 6 sản phẩm mắm tôm, mắm tép đạt 3 sao.

Bài và ảnh: Hương Thơm