Thanh tra, kiểm tra về nội dung vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm đối với 1.896 tổ chức, cá nhân

Nhằm tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm (ATTP), năm 2021 lực lượng chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện 7 cuộc thanh tra hành chính, 46 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm đối 1.896 tổ chức, cá nhân. Qua đó đã phát hiện, xử lý 101 tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, thu nộp ngân sách Nhà nước 1.374,243 triệu đồng.

Thông qua công tác thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành, lực lượng chức năng đã yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệp trong công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Cùng với công tác thanh, kiểm tra, lực lượng chức năng đã thực hiện lấy 1.331 mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngăn chặn các sản phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường.

Hương Thơm

Từ khóa: An toàn thực phẩmKiểm traChức năngLực lượng chức năngThanh traVật tư nông nghiệp