Thanh Hóa: Số cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ còn chiếm tới 99,5%

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 1.422 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó, chỉ có 7 cơ sở giết mổ tập trung, chiếm 0,5%; còn số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ có tới 1.415 cơ sở, chiếm tới 99,5%.

Một cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ tại chợ Cầu Đống, phường An Hưng, TP Thanh Hóa.

Hiện Ngành nông nghiệp đang cùng với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ, như: Rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ số lượng các cơ sở thu gom lợn trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu, nhắc nhở các cơ sở thu gom làm đơn đề nghị cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn thực phẩm. Tổ chức cho các cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất. Các huyện, thị xã, thành phố cũng đã phân công trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra, rà soát chặt chẽ và kiên quyết đóng cửa các điểm, cơ sở giết mổ không bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm.

Hương Thơm