Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Xác định công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm sức khỏe của Nhân dân, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về vệ sinh ATTP.

Trên địa bàn TP Thanh Hóa, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Với nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATTP, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng tới các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm..., trong năm 2021, các chỉ tiêu về vệ sinh ATTP trên địa bàn TP Thanh Hóa đã hoàn thành 100% kế hoạch. Thành phố đã hoàn thành xây dựng chợ Phú Sơn đạt chuẩn kinh doanh thực phẩm; 1 bếp ăn tập thể ATTP; khối lượng thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm đạt 100% kế hoạch; duy trì 34/34 xã, phường đạt chuẩn vệ sinh ATTP.

Ông Lê Trọng Anh, Trưởng Phòng Kinh tế, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP TP Thanh Hóa cho biết: Công tác bảo đảm ATTP luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, các ngành. Thành phố luôn bám sát chỉ tiêu kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATTP tới người dân, chủ và nhân viên các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra theo phân cấp quản lý Nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất..., qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân về vệ sinh ATTP và hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, năm 2022, các cấp, các ngành trên địa bàn TP Thanh Hóa đang tích cực triển khai các giải pháp thực hiện với quyết tâm cao nhất, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo ATTP. Cụ thể, TP Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng về công tác bảo đảm ATTP; phát huy hiệu quả các mô hình chợ ATTP, cửa hàng thực phẩm sạch; triển khai hoạt động liên kết cung cấp thực phẩm an toàn theo chuỗi “từ sản xuất đến tiêu dùng”. Hoàn thành chỉ tiêu 4/4 phường đạt phường ATTP nâng cao là phường Điện Biên, Lam Sơn, Trường Thi và Ba Đình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát về ATTP và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trao đổi với ông Hà Văn Giáp, quyền Chánh Văn phòng Điều phối vệ sinh ATTP tỉnh, được biết: Thời gian qua, công tác ATTP tiếp tục được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về ATTP do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đã quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành hoặc hoàn thành vượt kế hoạch một số chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, trong năm 2021, chỉ tiêu sản lượng thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi đạt 100% kế hoạch, chỉ tiêu cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo ATTP đạt 105,7% kế hoạch, chỉ tiêu cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đạt 125,8% kế hoạch, chỉ tiêu bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP đạt 165% kế hoạch. Các đơn vị, địa phương điển hình trong việc hoàn thành các chỉ tiêu như: Huyện Đông Sơn, Quan Sơn hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; huyện Thiệu Hóa hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm an toàn; các huyện: Thiệu Hóa, Như Xuân, Quan Hóa hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; Sở Y tế, huyện Lang Chánh hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu xây dựng bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP... Một số đơn vị, địa phương như (Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, các huyện: Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước, Hà Trung, Thiệu Hóa...); đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Công tác đảm bảo ATTP tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, tích cực vào cuộc của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tốt về ATTP được phát huy, đẩy mạnh, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia. Năm 2021 đã thành lập 1.100 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành về ATTP; tiến hành kiểm tra 21.472 cơ sở, kết quả có 20.289 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 94,4%; phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 1.183 cơ sở vi phạm (chiếm 5,5%) với số tiền phạt hơn 2.752 triệu đồng; tịch thu, buộc tiêu hủy 4.755 hộp bánh kẹo, 1.731 hộp sữa chế biến các loại, 2.000kg thịt gia súc, gia cầm, gần 12.250kg nội tạng động vật, 250kg cá khoai chứa chất bảo quản không được phép sử dụng, 327 chai rượu do nước ngoài sản xuất, 174 chai nước giải khát và 3.938 hộp thực phẩm các loại..., tổng giá trị hàng tiêu hủy gần 2.000 triệu đồng...

Để hoàn thành chỉ tiêu bảo đảm vệ sinh ATTP năm 2022, như: Tổng sản lượng thực phẩm tiêu dùng chủ yếu cung cấp qua chuỗi đạt gần 530.000 tấn; xây dựng 108 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; 77 xã, phường, thị trấn ATTP và ATTP nâng cao... Thanh Hóa tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định và cơ chế, chính sách, chương trình, đề án về ATTP; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn về ATTP; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình quản lý, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và xây dựng xã ATTP; đẩy mạnh hoạt động thu hút các nguồn lực đầu tư vào công tác bảo đảm ATTP; tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP...

Bài và ảnh: Tô Hà