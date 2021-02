Ngành y tế với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh, 5 năm qua ngành y tế đã tích cực triển khai các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Bếp ăn tập thể Trường Mầm non Tế Lợi (Nông Cống) đáp ứng quy định về ATTP.

Hàng năm, Sở Y tế đã tích cực tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTP bằng nhiều hình thức phù hợp như: tổ chức lễ mít tinh, diễu hành tháng hành động vì ATTP; in, cấp phát băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp, đĩa DVD, áo phông, sổ tay, tài liệu; lắp đặt pano, poster, bảng khung, xây dựng clip tuyên truyền về ATTP. Chú trọng tuyên truyền về các mô hình, có cách làm hay, sáng tạo trong bảo đảm vệ sinh, ATTP, sản phẩm thực phẩm an toàn, đồng thời cảnh báo nguy cơ gây mất ATTP đến Nhân dân trong tỉnh. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các phong trào “Không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục”; hội thi “Phụ nữ Thanh Hóa với vệ sinh ATTP”. Tổ chức in ấn 2.086 băng zôn, 145.045 tờ rơi cấp phát cho tuyến huyện và các đối tượng có liên quan; lắp đặt xây dựng 3 pano tại các địa điểm đông người qua lại; 2.685 băng đĩa cấp phát cho tuyến; 939 poster, 1.172 sổ tay về ATTP cấp cho tuyến và những nơi công cộng.

Để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý ATTP ngành đã tổ chức 45 lớp tập huấn tuyến huyện cho 4.780 người là trưởng ban chỉ đạo liên ngành tuyến huyện, lãnh đạo, chuyên trách ATVSTP các trung tâm y tế, cộng tác viên vệ sinh ATTP của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; tổ chức 61 lớp tập huấn kiến thức ATTP cho các đối tượng là y tế thôn bản và cộng tác viên, với 7.348 người tham dự. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 56 lớp tập huấn, cập nhật kiến thức cho giáo viên các trường mầm non có tổ chức bếp ăn tập thể, với tổng số người tham dự là 5.527 người. Tổ chức nhiều buổi cập nhật kiến thức về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống với số lượng tham dự lên đến hàng chục ngàn người.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP được tăng cường. Sở Y tế giao cho Chi cục ATVSTP tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức được 154 đoàn thanh, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành về ATTP. Từ năm 2016-2020, đã có 3.313 lượt cơ sở được thanh, kiểm tra, trong đó có 2.944 cơ sở đạt yêu cầu; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là trên 1,379 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra là: điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị không đáp ứng yêu cầu; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; bảo quản thực phẩm, thực hành ATTP không đúng quy định; kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; không thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn không đúng quy định... Sở Y tế đã lấy 18.931 mẫu thực phẩm để giám sát. Công tác kiểm soát, ngăn ngừa sử dụng chất cấm, kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật đã được các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP tích cực triển khai thực hiện. Nhờ đó số vụ ngộ độc thực phẩm giảm theo từng năm, đặc biệt là không có trường hợp tử vong trong những năm gần đây.

Trong xây dựng và phát triển các mô hình bảo đảm ATTP, đến hết năm 2020, Sở Y tế đã triển khai xây dựng và được công nhận 530/530 bếp ăn tập thể đáp ứng các quy định về ATTP; tuyến huyện và tuyến xã đã công nhận được 374/359 bếp, đạt 94,68%. Tổ chức diễn tập phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể có số lượng lớn người ăn với quy mô cấp tỉnh. Qua diễn tập nhằm chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm tập thể; phân công cụ thể trách nhiệm, hiệp đồng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; rà soát nguồn nhân lực, bổ sung phương tiện phục vụ công tác; kiểm tra năng lực nghiệp vụ chuyên môn để chủ động ứng phó tình huống khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trong thực tế. Phần lớn các địa phương trong tỉnh đã có sự quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ chế biến thực phẩm cho bếp ăn tập thể, hướng dẫn kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, quy trình chế biến thực phẩm, ghi chép, lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Phối hợp với UBND TP Thanh Hóa, UBND TP Sầm Sơn xây dựng kế hoạch tuyến phố kinh doanh dịch vụ ăn uống bảo đảm ATTP. Thông qua mô hình góp phần nâng cao nhận thức của người dân, hộ kinh doanh về bảo đảm ATTP. Đồng thời tạo điểm nhấn trong công tác truyền thông và là sự khởi đầu tiến tới xây dựng nhiều mô hình ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Hà Phương