(Baothanhhoa.vn) - Để kịp thời động viên, khuyến khích, biểu dương và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020, Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành hướng dẫn lựa chọn, bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đảm bảo ATTP 2020 Để kịp thời động viên, khuyến khích, biểu dương và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020, Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành hướng dẫn lựa chọn, bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020. Việc bình xét khen thưởng thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, trung thực, đúng quy định. Đối tượng khen thưởng gồm các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về ATTP năm 2020. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xét chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành, đơn vị, địa phương quản lý; lập hồ sơ trình khen thưởng. Hồ sơ gửi về Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh trước ngày 30 - 11 - 2020 để tổng hợp, xét chọn. Xem hướng dẫn tại ĐÂY. BĐT

BĐT