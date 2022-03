Hiệu quả từ sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Hiện nay, có nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã áp dụng phương pháp vào sản xuất nông nghiệp, từng bước tạo ra sản phẩm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình trồng bưởi Diễn hữu cơ ở xã Yên Thọ (Yên Định) cho hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2021, HTX nông nghiệp hữu cơ Quang Minh (thị xã Bỉm Sơn) đã đầu tư trồng 5,4 ha rau má và tía tô bằng phương thức canh tác hữu cơ. Nguồn phân bón sử dụng bằng mùn bã mía phối trộn với phân gà, dùng chế phẩm EM ủ hoai mục và diệt trừ nấm bệnh trước khi bón cho cây trồng. Hiện trung bình mỗi lứa rau má và tía tô cho thu hoạch 6 tấn/ha, đạt doanh thu 72 triệu đồng. Được biết mỗi năm cây rau má và tía tô cho thu hoạch khoảng 9 lứa, mang lại nguồn thu lớn cho HTX. Việc sản xuất bằng phương pháp hữu cơ bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, sâu bệnh nên được khách hàng tin dùng. Sản phẩm rau má được HTX ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Liên minh HTX nông lâm sản Thanh Hóa làm nguồn nguyên liệu để sản xuất bột rau má, ngũ cốc rau má, sấy lạnh... Ông Nguyễn Xuân Hùng, phó giám đốc HTX nông nghiệp hữu cơ Quang Minh, cho biết: HTX chuyên sản xuất các loại rau, củ, quả bằng phương thức canh tác hữu cơ. Các sản phẩm của HTX đã từng bước khẳng định được chỗ đứng trên thị trường và được nhiều khách hàng tin dùng. Trong vụ đông xuân vừa qua, HTX đã sản xuất được 90 tấn bắp cải, trên 100 tấn dưa chuột và cà pháo bằng phương pháp hữu cơ, doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Sau nhiều khâu kiểm nghiệm, tháng 12-2021 các sản phẩm trồng trọt của HTX đã được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đây là cơ sở để các sản phẩm của HTX tiếp cận các chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn và cũng là điều kiện để người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm hữu cơ. HTX đang từng bước gắn kết các thành viên tạo thành chuỗi tuần hoàn hữu cơ, tiến tới cung ứng 100% sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, gồm: thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất thực phẩm an toàn với chất lượng cao và giá cả phù hợp. Hiện HTX đang tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động và 15 lao động thời vụ với thu nhập từ 4,5 đến 5 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành được các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho các loại cây trồng bằng phương pháp hữu cơ, như: cây ăn quả, lúa, mía, rau màu các loại và cây trồng khác. Điển hình tại các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Yên Định... đã hình thành vùng trồng lúa hữu cơ liên kết bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp lên tới 500 ha. Đây là hình thức sản xuất được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch. Quá trình chăm sóc được sử dụng loại nấm men kích thích bộ rễ lúa phát triển tối đa, sử dụng các loại phân bón hữu cơ. Ngoài ra, nếu xuất hiện sâu bệnh thì sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phòng, trừ hoặc làm bẫy để diệt côn trùng gây hại. Cùng với đó, phong trào xây dựng nhà màng, nhà lưới sản xuất rau, hoa quả công nghệ cao đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao; sản xuất rau thủy canh theo công nghệ của Israel tại các huyện Thọ Xuân, Đông Sơn, Quảng Xương và Triệu Sơn. Bước đầu cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, mở ra một hướng đi trong phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy phần lớn việc sản xuất nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, chỉ mới mang tính sản xuất theo hướng hữu cơ và quy mô còn nhỏ, manh mún. Chi phí cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ cao hơn so với các phương pháp thông thường, nhưng giá sản phẩm không cạnh tranh được với sản xuất truyền thống... Để từng bước phát triển nông nghiệp hữu cơ, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực tuyên truyền cho các doanh nghiệp, người dân sản xuất và người tiêu dùng về việc tuân thủ quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Bài và ảnh: Hải Đăng