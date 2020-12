Giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại 2 huyện Quảng Xương và Nga Sơn

Thực hiện chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2020, ngày 1-12, Đoàn giám sát liên ngành tỉnh Thanh Hóa do lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại 2 huyện Quảng Xương và Nga Sơn.

Đoàn giám sát liên ngành kiểm tra thực tế tại vùng sản xuất rau – quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình anh Trần Văn Thảo, ở thôn Én Giang, xã Quảng Hợp (Quảng Xương).

Đoàn công tác đã giám sát vấn đề VSATTP tại chợ, cửa hàng thực phẩm, bếp ăn tập thể, mô hình sản xuất thực phẩm sạch. Trong quá trình giám sát, đoàn đã chỉ ra những thiếu sót của các cơ sở như: ý thức của người kinh doanh chưa cao, vẫn còn sản phẩm hết hạn sử dụng, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ cơ bản không có chứng nhận thú y, công tác quản lý nguồn gốc thực phẩm còn hạn chế.

Đoàn giám sát liên ngành kiểm tra thực tế tại chợ thị trấn Tân Phong (Quảng Xương).

Đến nay, huyện Nga Sơn đã xây dựng được 28 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, có 4 chợ được công nhận chợ an toàn thực phẩm. Huyện và các xã đã thành lập được 76 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, kiểm tra được 1.455 cơ sở, xử lý vi phạm 93 cơ sở với số tiền xử phạt hơn 164 triệu đồng. Huyện Quảng Xương đã thành lập 5 đoàn thanh tra, kiểm tra cấp huyện, 96 đoàn thanh tra cấp xã, kiểm tra được 2.815 cơ sở. Qua kiểm tra, không phát hiện cơ sở vi phạm.

Toàn cảnh buổi làm việc với UBND huyện Quảng Xương.

Trước tình hình VSATTP vẫn còn diễn biến phức tạp, gây nhiều bức xúc cho nhân dân, Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh đề nghị 2 huyện Quảng Xương và Nga Sơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, đạo đức trong sản xuất, kinh doanh của các hộ dân; đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong kiểm tra, giám sát công tác VSATTP, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, đặc biệt tăng cường kiểm tra thực phẩm thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán để kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm.

Đoàn giám sát liên ngành kiểm tra mẫu thức ăn lưu trữ tại Trường mầm non thị trấn Nga Sơn.

Trước thực tế số xã, thị trấn đạt an toàn thực phẩm, chợ an toàn thực phẩm chưa hoàn thành theo chỉ tiêu đề ra, đoàn giám sát đề nghị 2 huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu được giao, để công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đạt hiệu quả cao nhất.

Đoàn giám sát liên ngành kiểm tra mẫu hàng hóa tại cửa hàng Toản Dung, ở xóm 6, xã Nga Liên (Nga Sơn).

Trước khi làm việc với UBND 2 huyện, Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại trang trại tổng hợp, vùng sản xuất rau – quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở thôn Én Giang, xã Quảng Hợp; Minimart Sáng Hường, ở xã Quảng Ninh; bếp ăn của Trường Mầm non Tân Phong 2; chợ thị trấn Tân Phong (Quảng Xương); cửa hàng Toản Dung, ở xóm 6, xã Nga Liên; vùng trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Nga Thành; bếp ăn của Trường Mầm non thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn).

Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Nga Sơn.

Phan Nga